Юлия Михалкова снова в колонии: актриса «Уральских пельменей» поболела за хоккеистов из Кировградской ВК

Вместе с Михалковой среди болельщиков оказалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Актриса из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова второй раз за последний год посетила Кировградскую колонию для несовершеннолетних, сообщает 15 февраля 2017 года пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Как и в прошлый раз, Михалкова приехала к воспитанникам вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.

Во время повторного посещения актриса и омбудсмен посмотрели на хоккейный турнир между воспитанниками колонии и командой «Фотон» из Екатеринбурга на кубок уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

На память о своем приезде Юлия Михалкова подарила фирменные чашки от «Уральских пельменей» участникам турнир по хоккею.

Затем для гостей начальство Кировградской ВК провело экскурсию, которая закончилась чаепитием в столовой колонии.