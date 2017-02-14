Юлия Михалкова снова в колонии: актриса «Уральских пельменей» поболела за хоккеистов из Кировградской ВК

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Актриса из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова второй раз за последний год посетила Кировградскую колонию для несовершеннолетних, сообщает 15 февраля 2017 года пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Как и в прошлый раз, Михалкова приехала к воспитанникам вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой.
Во время повторного посещения актриса и омбудсмен посмотрели на хоккейный турнир между воспитанниками колонии и командой «Фотон» из Екатеринбурга на кубок уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
На память о своем приезде Юлия Михалкова подарила фирменные чашки от «Уральских пельменей» участникам турнир по хоккею.
Затем для гостей начальство Кировградской ВК провело экскурсию, которая закончилась чаепитием в столовой колонии.
- Первый визит Михалковой к воспитанникам Кировградской ВК прошел 1 сентября 2017 года.
- Актриса поздравила воспитанников с новым учебным годом.