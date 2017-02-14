В Екатеринбурге должник лишился двух автомобилей

Чтобы неплательщик не скрылся, судебные приставы заблокировали ему выезд со штрафстоянки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Екатеринбуржец Сергей задолжал обществу с ограниченной ответственностью порядка двух миллионов рублей. По базе данных сотрудники ГИБДД установили, что мужчина является владельцем внедорожника марки Audi Q7, находящегося на штрафной стоянке.

Судебные приставы Железнодорожного района отправились на опись и арест имущества неплательщика. На стоянке исполнителям сообщили, что мужчина недавно был на парковке, хотел забрать авто, но машина не завелась, и должник решил вернуться на стоянку на другой машине.

Судебные приставы дождались неплательщика, который прибыл уже на KIA Rio, также зарегистрированной на его имя. Чтобы мужчина не попытался скрыться, судебные приставы с работниками штрафной стоянки ГИБДД перегородили проезд должнику.

В результате исполнители вместо одного акта составили два. Изъятые автомобили переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.