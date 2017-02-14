Маг Симаков готов отдать Руслану Соколовскому 830 тысяч рублей после продажи своей картины

Правда, колдуну не поступило еще ни одного предложения о покупке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Екатеринбургский маг Антон Симаков, как он и обещал ранее, презентовал свою картину «Курица на велосипеде», которую он намерен продать за 2,5 миллиона рублей. Правда, презентация картины прошла не в Ельцин Центре, как планировалось, а под открытым небом – у памятника Ленину на площади 1905 года. Симаков приехал туда с настоящим петухом, которого привез с собой в картонной коробке. Но на этот раз, к счастью, обошлось без крови.

Масляная палитра и бутылка вина

– Наконец-то представляю свою картину «Курица на велосипеде», – забравшись по лестнице к подножию памятника и развернув свой шедевр, заявил Симаков журналистам. – То, что я делаю, порой кому-то кажется бредом. Но мне плевать на то, что кому-то там кажется. Все, что я делаю, я делаю от души. И вот лично мне она, моя картина, нравится. Мне очень жалко с ней расставаться. Потому что она у меня дома провисела 4,5 года. Я к ней очень привык.

При этом он маг сообщил, что нарисовал картину маслом, но не на холсте, а, как он сам выразился, «на том, что было под рукой в тот момент».

– Там простая история: мне было скучно. У меня была палитра масляной краски, бутылка вина и одинокая ночь, что самое главное. И вот, что я смог, то, собственно говоря, и написал, – признался Симаков, который, судя по запаху алкоголя, перед презентацией тоже принял на грудь. Видимо, для храбрости.

– А какой собственно смысл вы сами вкладываете в свою картину? – Это Маргарита. Булгаковская Маргарита, – нескромно заявил Симаков. – Только она на швабре или на метле летала… Это человек, который поднялся над социумом, над понятием добра и зла. И это я по сути тоже опять же. Но, в первую очередь, это булгаковская Маргарита. Это единственный смысл.

После этого екатеринбургский магистр магии вуду сообщил, что получил согласие на размещение картин от нескольких галерей.

– Но меня несколько не устраивает процент, которые требуют галереи. Это 50%, – сообщил Антон Симаков. – То есть я должен 1 миллион 250 тысяч в случае продажи просто тупо отдать галерее. Это мне не очень нравится. Есть другой вариант, там процент намного меньше. Он связан, как я уже говорил, с торговым центром класса «лакшери». Уже получено принципиальное согласие со стороны ТЦ. Но он хоть дорогой и крутой, я, честно говоря, не знаю еще, чем все дело закончится. Опять же здесь есть минус, потому что просто в магазине не хотелось бы как-то ее размещать. Но в любом случае на следующей неделе уже все решится.

При этих словах «шедевр» Симакова едва не унесло сильным порывом ветра. И ему пришлось поставить его чуть ниже, спрятав за каменным ограждением памятника.

Пока никто не интересовался

– А предложения о покупке уже поступали? Кто-то интересовался? – спросила одна из журналисток. – Пока еще нет, только о размещении, – признал маг. – Просто пока еще открытия самой выставки не было, на которое я всех позову обязательно. Поэтому пока что и не было, собственно никаких предложений.

При этом Симаков опять повторил, что если его картину все-таки никто не оценит по достоинству и не приобретет за 2,5 миллиона рублей, он собирается подарить ее мэру Екатеринбургу Евгению Ройзману.

– Он любит живопись, я знаю. Мы бывшие с ним соседи: мой офис находился напротив «города без наркотиков». И я думаю, что должна она ему понравиться. Но я все-таки надеюсь, что я ее продам.

Напомним, что сам Ройзман прокомментировал известие о возможном подарке от Симакова так: «Всю жизнь мечтал».

– А помимо продажи картины чем вы еще сейчас занимаетесь? – Магией. Ну, чем же еще-то, господи, а? Спросили тоже. У Уитни Хьюстон спросили, поет она или не поет. Но она даже когда петь не могла, и то пела. Кстати, свою следующую картину хочу назвать «Уитни Хьюстон». Реально хочу написать такую картину. Но я не представляю, как это сделаю. Потому что у меня в итоге получится Борис Моисеев или еще кто-нибудь.

– То есть будут еще картины? Эта не единственная? – Она, в принципе, не единственная. У меня еще картины есть. Я пишу лет с 15. У меня раньше лучше получалось писать пастелью. Вот правда! Я никогда себя не хвалю, но честно говорю, что у меня это очень хорошо получалось делать. Я просто этим долго не занимался.

Неудивительно, ведь недавно Симакову пришлось пройти принудительное лечение в психиатрической больнице, куда его отправили по решению суда после того, как он принес в жертву петуха и разбрызгал кровь птицы по православному покрову. Правда, на этот раз Антон пообещал вернуть принесенную с собой птицу ее владельцам в целости и сохранности. Петух, сидящий в руках мага, в ответ одобрительно покудахтал.