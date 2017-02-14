В Кировграде бывшему бухгалтеру детсада вынесен приговор за мошенничество

Женщина получила три года условно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
В Кировграде осудили бывшего бухгалтера детсада, которая подделывала справки, чтобы получить социальные выплаты.
Как сообщило justmedia.ru, сыщики установили, что 45-летняя женщина с 2012 по 2015 годы делала поддельные справки о своих доходах, в которых занижала размер своей заработной платы. Позже предоставляла
документы разным инстанциям для получения выплат: пособие малоимущей семье, пособие на ребенка, субсидии на оплату коммунальных услуг.
Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, бывшую сотрудницу муниципального образовательного учреждения признали виновной по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.
- В ходе расследования сотрудники полиции провели 12 почерковедческих и техническо-криминалистических экспертиз.
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