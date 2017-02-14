В центре Екатеринбурга построят мечеть к ЧМ-2018

Работы начнутся в апреле или мае.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
В скором времени, в центре Екатеринбурга, на улице Репина, начнется строительство мечети площадью 1400 квадратных метров, об этом сообщило URA.ru, 15 февраля. Постройку планируют завершить к чемпионату мира по футболу 2018.
— В пятницу, 10 февраля, Свердловская общественная организация «Азербайджан» подала заявку на строительство. Работы начнутся сразу после того, как свердловское министерство выдаст разрешительные документы, — заявил председатель агенства Шахин Шыхлински.
- Известно, что организация «Азербайджан» в 2011 году получила земельный участок на улице Репина, однако в 2016 году мэрия Екатеринбурга аннулировала его.
- «Азербайджан» неоднократно пытался получить документы на строительство мечети, но власти находили повод, чтобы отказать.
- Реализация проекта займет около полутора-двух лет.
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