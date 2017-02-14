«Лыжные гонки – это весело!». Как слабовидящая спортсменка из Екатеринбурга стала чемпионом

Для 14-летней Александры Перегримовой эти соревнования стали первыми после того, как всего лишь год назад девушка пришла в спортивную секцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

У 14-летней Александры Перегримовой врожденное нарушение зрения. Девушка видит только одним глазом. Из-за этого, начиная с первого класса, Саша учится в коррекционной школе-интернате Екатеринбурга №10. Первое время девочка была стеснительная и замкнутая, переживала по поводу внешности. Чтобы скрыть недуг носила длинную челку на одну сторону.

Тогда воспитатели предложили Саше выбрать себе хобби – в учреждении действует несколько творческих кружков и спортивных секций. Будучи первоклашкой девочка начала заниматься танцами.

В составе танцевального коллектива школы-интерната Александра Перегримова выиграла несколько больших конкурсов среди людей с ограниченными возможностями: стала лауреатом I степени конкурса «Мы можем все» и дипломантом I степени международного фестиваля «Inclusive-Art».

– Волнение перед выходом на сцену есть всегда, а вот страх прошел. Мне нравится общаться с залом – каждый раз это новые эмоции. Ну, и аплодисменты, – рассказывает Саша.

Два года назад Саша увлеклась спортом. По признанию девушки, ей захотелось проверить свои силы в чем-то новом. Начала с дзюдо, а чуть позже параллельно занялась лыжными гонками. В общей сложности в копилке юной спортсменки порядка десяти наград.

– Лыжные гонки – это весело, появляются новые друзья. Тренировки закаляют характер, поддерживают тело в хорошей физической форме, развивают выносливость, волю к победе, – поделилась Саша.

Крайним достижением девушки является победа на Первенстве Свердловской области по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. Трассу протяженностью 5 километров Саша прошла за 38,5 минут. Такую дистанцию юная спортсменка преодолевала впервые.

– Благодаря занятиям девочка стала уверенней в себе, больше и охотнее общается с другими людьми. Она стала еще интереснее и развитее как личность, – отмечает заместитель директора школы-интерната Ирина Козлова.

За спортивные достижения в декабре 2016 года спортивно-адаптивная школа вручила Александре Перегримовой наградной кубок как лучшему спортсмену года.