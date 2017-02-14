На строительство ЖК «Макаровский квартал» в центре Екатеринбурга потратят 8 миллиардов рублей

УГМК уже приступила к его строительству.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к строительству «Макаровского квартала», расположенного в центральной части города на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода. Напомним новый жилой комплекс общей площадью в 170 тысяч квадратных метров появится на набережной Городского пруда. В общей сложности там построят 900 квартир бизнес- и элит-класса, а также двухуровневый подземный паркинг на 1250 мест. Первые этажи элитных новостроек займут кафе, магазины, банки и фитнес-клуб.

– Всего на строительство нового ЖК потратят порядка 7-8 миллиардов. А финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитных средств «Сбербанка», соглашение с которым было подписано в 2016 году на международной промышленной выставке «Иннопром», – прокомментировали НАШЕЙ в УГМК. – А также на реализацию проекта пойдут средства дольщиков, которые будут приобретать там жилье, и средства частных предприятий, которые будут покупать там недвижимость для коммерческого использования.