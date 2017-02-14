На строительство ЖК «Макаровский квартал» в центре Екатеринбурга потратят 8 миллиардов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступила к строительству «Макаровского квартала», расположенного в центральной части города на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода. Напомним новый жилой комплекс общей площадью в 170 тысяч квадратных метров появится на набережной Городского пруда. В общей сложности там построят 900 квартир бизнес- и элит-класса, а также двухуровневый подземный паркинг на 1250 мест. Первые этажи элитных новостроек займут кафе, магазины, банки и фитнес-клуб.
– Всего на строительство нового ЖК потратят порядка 7-8 миллиардов. А финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитных средств «Сбербанка», соглашение с которым было подписано в 2016 году на международной промышленной выставке «Иннопром», – прокомментировали НАШЕЙ в УГМК. – А также на реализацию проекта пойдут средства дольщиков, которые будут приобретать там жилье, и средства частных предприятий, которые будут покупать там недвижимость для коммерческого использования.
- Как уточнили в УГМК, проект будет реализован в четыре очереди до 2021 года.
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В данный момент уже начали строить первую очередь жилого комплекса, включающую в себя строительство трех секций бизнес-класса вдоль улицы Челюскинцев. Строительство первой очереди планируют завершить в конце 2018 года.