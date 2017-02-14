В Екатеринбурге с 15 февраля введены новые тарифы Екарты

При использовании проездного билета по-прежнему действует правило: больше ездишь – меньше платишь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Изменения стоимости поездок коснутся отдельных категорий граждан, сообщает JustMedia.ru 15 февраля. Льготникам предложены несколько тарифов.

10 поездок за 200 рублей – подойдет пассажирам, использующим городской общественный транспорт менее 23 раз в месяц. Стоимость одной поездки на этом тарифе составляет 20 рублей.

Не более 40 поездок за 443 рубля – оптимальный вариант для горожан, кто передвигается на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро от 23 до 40 раз в месяц. Цена одной поездки составляет от 11 рублей.

Не более 40 поездок+10 поездок – комбинировать тарифы предлагают пассажирам, кто использует общественный транспорт от 41 до 67 раз в месяц. Сначала приобретать месячный проездной билет не более 40 поездок, а по его окончании – билет на 10 поездок. Стоимость одной поездки составит 13 рублей при 50 поездках и 14 рублей – при 60 поездках.

Безлимит за 1000 рублей – выгодный тариф для горожан, чье перемещение на общественном транспорте превышает 67 поездок в месяц.