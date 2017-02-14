Саентологи подали в суд на свердловскую полицию

Адепты Церкви саентологии не простили полицейским обысков, которые прошли в екатеринбургском офисе в 2016 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии подали иск в суд на сотрудников областного управления МВД, сообщает Ura.ru сегодня, 15 февраля.
Свердловский облсуд рассмотрел иск саентологов 14 февраля, однако результаты судебного заседания пока неизвестны. Поводом для иска стали масштабные обыски, которые проводились в офисе Церкви саентологии на улице Белинского летом 2016 года.
Это были не последние обыски у саентологов – 3 февраля 2017 года полицейские и сотрудники ФСБ пришли в Церковь саентологии, чтобы провести обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве: организацию подозревают в проведении платных семинаров без нужной для этого лицензии.
- Вскоре после летних обысков саентологи пропали в Екатеринбурге: офисы организации были закрыты, а телефоны не отвечали.
- Церковь саентологии – одна из самых агрессивных сект, к которой примкнули около 500 тысяч граждан РФ. Ее основатель, покойный Рон Хаббард, неоднократно обвинялся в мошенничестве.
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