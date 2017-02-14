Саентологи подали в суд на свердловскую полицию

Адепты Церкви саентологии не простили полицейским обысков, которые прошли в екатеринбургском офисе в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии подали иск в суд на сотрудников областного управления МВД, сообщает Ura.ru сегодня, 15 февраля.

Свердловский облсуд рассмотрел иск саентологов 14 февраля, однако результаты судебного заседания пока неизвестны. Поводом для иска стали масштабные обыски , которые проводились в офисе Церкви саентологии на улице Белинского летом 2016 года.

Это были не последние обыски у саентологов – 3 февраля 2017 года полицейские и сотрудники ФСБ пришли в Церковь саентологии, чтобы провести обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве: организацию подозревают в проведении платных семинаров без нужной для этого лицензии.

Вскоре после летних обысков саентологи пропали в Екатеринбурге: офисы организации были закрыты, а телефоны не отвечали.

Церковь саентологии – одна из самых агрессивных сект, к которой примкнули около 500 тысяч граждан РФ. Ее основатель, покойный Рон Хаббард, неоднократно обвинялся в мошенничестве.

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