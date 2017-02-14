Футбольный клуб «Урал» придумал свое реалити

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Проект под названием «11» стартует сегодня и продлится до конца лета. В течение четырех месяцев спортсмены и тренеры «Урала» будут обучать новоиспеченную сборную азам игры в футбол. После этого состоится гала-матч, где команда болельщиков сразится с основным составом клуба.
Желающие принять участие в реалити пройдут строгий отбор в несколько этапов. До 20 марта из всех подавших заявку болельщиков профессиональные спортсмены отберут несколько человек. Для них в конце марта ФК «Урал» проведет тренировку со специальными тестами и упражнениями с мячом. На занятии будут определены 20 лучших игроков. Из этих счастливчиков и будет сформирована сборная болельщиков.
Два раза команда футбольных фанатов побывает на профессиональных тренировочных сборах. Во время их проведения специалисты клуба проведут теоритичские и практические занятия, а также определят 11 основных игроков и 9 резервных.
Финал реалити-проекта «11» – матч команды болельщиков с основным составом клуба – состоится на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью. Встреча будет включать 2 тайма по 25 минут.
- Подать заявку нужно до 15 марта с электронной почты на адрес promo@fc-ural.ru. Необходимо указать ФИО, возраст (участник не должен быть моложе 16 лет) и приложить фото абонемента на домашние матчи «Урала» сезона-2016/17 (нужна только сторона со штрих-кодом), либо фото клубной карты ФК «Урал», или фото 3 билетов на любые матчи с участием «Урала» в текущем сезоне.
- Контактное лицо: Никита Медведевских +7-982-609-88-24