В Екатеринбурге впервые покажут фрагменты челябинского метеорита

Выставка открылась 15 февраля в 14.00 по адресу: улица Куйбышева, 39.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

В Екатеринбурге в Уральском геологическом музее откроется выставка фрагментов челябинского метеорита , упавшего на Землю в феврале 2013 года, сообщили в пресс-службе УГГУ 15 февраля.

Фрагменты челябинского метеорита будут впервые представлены на выставке в музее Уральского государственного горного университета. Выставка будет приурочена к четырехлетию падения метеорита в Челябинской области.

Впервые широкая публика увидит осколочные фрагменты челябинского метеорита, которые служат доказательством того, что он подвергался ударным деформациям в космосе еще за сотни миллионов лет до падения на Землю. Все желающие смогут взглянуть на тонкий спил челябинского метеорита в микроскопе.

Кроме этого, в музее будут выставлены редкие фрагменты, чью форму обусловили потоки раскаленного воздуха. Выставка также будет содержать фотографии и видео, гравюры и литографии, картины, авторы которых были очевидцами падения метеорита.

Челябинский метеорит вошел в земную атмосферу около девяти часов утра 15 февраля. На высоте 23 километров метеорит вызвал сильный взрыв в атмосфере, в результате фрагменты метеорита оказались разбросаны на большой территории в Челябинской области.

Самые большие фрагменты упали в озеро Чебаркуль и на его окрестности. Взрывной волной выбило окна в домах Челябинска.

Возраст челябинского метеорита – более четырех миллиардов лет.

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