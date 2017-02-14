В Екатеринбурге составят единую карту кладбищ домашних животных

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017
Если реализация проекта пройдет успешно, то карта нелегальных захоронений домашних питомцев станет первой в России, сообщает 66.ru 15 февраля.
По словам специалистов, увеличение количества незаконных кладбищ животных на территории города стоит остро. Часто хозяева после смерти питомца хоронят его на территории человеческих погостов или рядом с ними.
Как отметили в компании «Сад памяти», чья деятельность по захоронению животных ведется легально, сейчас в Екатеринбурге порядка десяти незаконных кладбищ.
Однако, прежде чем ликвидировать или переносить несанкционированные могилы домашних любимцев, сначала необходимо определить их точное количество и места расположения.
– Эта работа актуальна для апреля – как только начинает сходить снег, ее надо делать. Мы готовы взять на себя лабораторные исследования, – рассказала исполнительный директор компании «Сад памяти» Виктория Шинкарева.
- Детали проекта сотрудники «Сада памяти» еще будут обсуждать на встречах с представителями администрации.