В Екатеринбурге составят единую карту кладбищ домашних животных

С такой инициативой выступил комитет по экологии и природопользованию городской Администрации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.02.2017

Если реализация проекта пройдет успешно, то карта нелегальных захоронений домашних питомцев станет первой в России, сообщает 66.ru 15 февраля.

По словам специалистов, увеличение количества незаконных кладбищ животных на территории города стоит остро. Часто хозяева после смерти питомца хоронят его на территории человеческих погостов или рядом с ними.

Как отметили в компании «Сад памяти», чья деятельность по захоронению животных ведется легально, сейчас в Екатеринбурге порядка десяти незаконных кладбищ.

Однако, прежде чем ликвидировать или переносить несанкционированные могилы домашних любимцев, сначала необходимо определить их точное количество и места расположения.

– Эта работа актуальна для апреля – как только начинает сходить снег, ее надо делать. Мы готовы взять на себя лабораторные исследования, – рассказала исполнительный директор компании «Сад памяти» Виктория Шинкарева.