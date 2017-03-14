Екатеринбургский блогер уличил изнасилованную Диану Шурыгину во лжи

Илья Анищенко проанализировал выпуски программы «Пусть говорят» с Дианой и пришел к выводу, что и девушка, и ее мать лгут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Блогер из Екатеринбурга Илья Анищенко по выпускам программы «Пусть говорят» с участием Дианы Шурыгиной определил, что Диана и ее мать во время передач лгали насчет изнасилования девушки

По словам Ильи, проанализировать выпуски с Дианой его попросили подписчики, которые полагают, что молодой человек, обвиненный в изнасиловании девушки, осужден несправедливо, так как никакого насилия в отношении Дианы не было.

Всего с участием Дианы было снято пять выпусков программы «Пусть говорят», благодаря чему Диана получила широкую известность. Илья просмотрел эти выпуски, а также связался с друзьями и родными осужденного Сергея и побывал в коттедже, где произошел инцидент. В коттедже Илья вместе со свидетелями провел эксперимент и выслушал их – по его словам, очевидцы рассказали ему, как все было на самом деле.

Илья уверен, что никакого изнасилования Дианы не было – девушка, будучи нетрезвой, якобы сама соблазнила Сергея. По словам екатеринбургского блогера , свидетели не слышали никаких криков. И после случившегося Диана вышла из комнаты в спокойном состоянии и продолжила выпивать, а не уснула, как это утверждают в выпуске «Пусть говорят». Затем, как утверждает блогер, Диана занялась сексом с другим молодым человеком, который позже позвонил ее родителям с просьбой забрать дочь.