Главой Фонда капремонта Свердловской области стал бывший мэр Сухого Лога

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Свердловской области назначили нового директора Фонда капремонта. Как уточнили 15 марта в департаменте информполитики губернатора, им стал 47-летний Станислав Суханов, бывший мэр Сухого Лога.

— Станислав Суханов — это руководитель, который о трудностях и проблемах в ЖКХ знает не понаслышке. Будучи главой муниципалитета, он всегда находил для решения важных вопросов оптимальные и эффективные варианты. Убежден, что благодаря своим настойчивости, целеустремленности и большому профессиональному опыту, он сделает региональную систему капремонта стабильной, работающей без сбоев и серьезных нареканий со стороны свердловчан, — уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.