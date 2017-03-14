Главой Фонда капремонта Свердловской области стал бывший мэр Сухого Лога

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
В Свердловской области назначили нового директора Фонда капремонта. Как уточнили 15 марта в департаменте информполитики губернатора, им стал 47-летний Станислав Суханов, бывший мэр Сухого Лога.
— Станислав Суханов — это руководитель, который о трудностях и проблемах в ЖКХ знает не понаслышке. Будучи главой муниципалитета, он всегда находил для решения важных вопросов оптимальные и эффективные варианты. Убежден, что благодаря своим настойчивости, целеустремленности и большому профессиональному опыту, он сделает региональную систему капремонта стабильной, работающей без сбоев и серьезных нареканий со стороны свердловчан, — уточнил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
На работу Станислава Суханова ждут с 20 марта.
- По словам министра, в ближайшее время с Сухановым встретится глава региона Евгений Куйвашев, который поставит перед новым директором первоочередные задачи по капремонту жилфонда области.
- До назначения на новую должность Станислав Суханов больше 8 лет был мэром Сухого Лога. В марте дума приняла его досрочную отставку.
- Свердловский фонд капремонта больше года оставался без постоянного директора. Предыдущий глава фонда Александр Караваев был уволен из-за недовольства его работой в 2015 году.