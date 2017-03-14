Евгения Чудновец решила отозвать свою жалобу в Европейский суд по правам человека

Она считает, что «все решено».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная за репост видео в соцсетях и выпущенная на свободу, решила отозвать свою жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом она сегодня, 15 марта, объявила на пресс-конференции в Москве в пресс-центре ТАСС.
Как написал znak.com, отметила Чудновец отметила, «все решено уже, зачем сейчас все это».
Она также призналась, что, когда отбывала срок в СИЗО, писала матери мальчика из видео, но ответа не получила.
— И я узнала, что мать мальчика подавала апелляцию на мой приговор, требуя увеличить мне срок, — удивилась Чудновец.
- В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была признана виновной в распространении детской порнографии за репост в «ВКонтакте» видеоролика из детского лагеря с обнаженным мальчиком.
- Ее приговорили к 6 месяцам колонии, затем наказание смягчили до пяти. 6 марта 2017 года Курганский областной суд отменил приговор Евгении Чудновец, снял с нее все обвинения и отпустил ее на свободу.
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