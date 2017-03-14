Миллион за парковку: в Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» оштрафован за незаконную стоянку автомобилей

Она была организована на Широкой речке вместо строительство высоток и детсада.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге прокуратура проверила «Атомстройкомплекс» и нашла нарушения на земельном участке в районе перекрестка улиц Евгения Савкова и Хрустальногорской на Широкой речке. Вместо строительство высоток и детсада корпорация организовала здесь незаконную автопарковку. Ей выписали штраф на миллион рублей.

В ходе надзорных мероприятий, организованных прокуратурой Верх-Исетского района, установлено, что ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» по договору аренды предоставлен земельный участок площадью более 24 тысяч квадратных метров под строительство семи- и шестнадцатиэтажных жилых домов, с пристроенным детским садом на 90 мест и подземной двухуровневой автостоянкой.

— Прокурорская проверка показала, что на земельном участке в районе перекрестка улиц Евгения Савкова и Хрустальногорской «Атомстройкомплекс» организовал автопарковку. Ее территория отсыпана щебнем и огорожена по периметру забором. Въезд на парковку осуществляется со стороны секций жилого дома № 7 и № 9 по улице Савкова. В итоге в отношении генерального директора и юридического лица ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению), — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.