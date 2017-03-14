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Болельщики «Урала» готовы играть со «Шмелями» на равных

Болельщики «Урала» готовы играть со «Шмелями» на равных
16+
Фото: Фото со страниц Антона Шевчука и Максима Салимзянова Вконтакте
Заявки на участие в реалити-шоу «11» подали 113 фанатов из Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Проект «11» стартовал 15 февраля этого года. За месяц помериться силами с футбольным екатеринбургским клубом выразили желание 113 болельщиков в возрасте от 16 до 37 лет.

Ведущему праздничных мероприятий из Екатеринбурга Антону Шевчуку 29 лет, 22 из них уралец в спорте. Во время учебы с 1 по 8 классы он занимался мини-футболом в СК «Калининец». Затем перешел в легкую атлетику, где выполнил первый взрослый разряд в спринте на 60 и 100 метров.  Позже Антон вернулся в футбол, тренируется каждую неделю.

Антон Шевчук

Когда Антон узнал о проекте, сомнений об участии у него не было, ведь «Урал» любимая команда екатеринбуржца с детства. Осенью 2016 года перед свадьбой болельщик даже устроил в манеже футбольного клуба мальчишник. Сборная холостяков «Холостой отрыв» сражалась против женатых товарищей из команды «Семейный уют».

– Футбол это эмоции, азарт, любимый вид спорта, много друзей и здоровый образ жизни. Не знаю, какого уровня подготовки соперники, но относительно любителей я в форме.
У каждого болельщика есть мечта – выйти в составе своей любимой команды, забить гол.
Все любят ругать футболистов: что они много зарабатывают и плохо делают свою работу. Хочется на себе проверить, выиграют ли они у нас в одни ворота или мы сможем навязать какую-то борьбу профессиональным игрокам.
Интересно прочувствовать всё на себе, прожить моменты матча как игрок: выход под гимн, рукопожатия, построения и в идеале забить гол, – рассказывает Антон Шевчук.

«Холостой отрыв» против «Семейный уют»

Болельщик «Урала» из Первоуральска Максим Салимзянов тоже болеет футболом с детства. До 20 лет играл в составе дворовых команд, а потом увлекся футболным фристайлом. Сегодня Максим единственный в городе, кто занимается этим видом спорта профессионально. За три года тренировок по 5-6 часов в день первоуральцу удалось достичь серьезных результатов.

В 2014 году на Чемпионате России Максим вошел в топ-32, а в 2015 году открыл в Первоуральске собственную школу по футбольному фристайлу. В проекте «11» первоуралец мечтает встретится с Романов Павлюченко.

Максим Салимзянов

– Это гордость – поиграть бок о бок с футболистами, на которых смотрел с трибуны и которые играют в высшей лиге. Хотелось бы и себя показать. Может быть, заметят, не посмотрят на возраст и возьмут в команду. Кто знает? (улыбается). Думаю, фристайл мне поможет в упражнениях на технику ведения мячом, контроля мяча. Здесь я покажу себя с лучшей стороны. Готов играть с футболистами «Урала» на равных, без поблажек, – поделился Максим Салимзянов.

В конце марта организаторы реалити-шоу отберут из всех подавших заявку болельщиков несколько человек. Для них спустя несколько дней проведут специальную тренировку. На ней и будет определен основной состав сборной болельщиков «Урала».

  • Сегодня последний день, когда фанаты черно-оранжевых могут отправить анкету. Контактное лицо: Никита Медведевских +7-982-609-88-24
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 15.03.2017, 08:01
Тэги: Футбол, Мужчины, Спорт
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