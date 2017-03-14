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«Его убили!»: родные Ивана Мужикова создали петицию в поддержку погибшего военного

«Его убили!»: родные Ивана Мужикова создали петицию в поддержку погибшего военного
16+
Фото: личная страница Ивана Мужикова в соцсетях
Тело солдата было найдено 1 февраля на полигоне в Самарской области, куда его отправили в командировку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В интернете на сайте change.org 13 марта родные погибшего в военной части младшего сержанта Ивана Мужикова из Екатеринбурга опубликовали петицию. Авторы письма, адресованного президенту России Владимиру Путину, министру обороны РФ Сергею Шойгу, в военную прокуратуру, уверены, что мужчина не был самоубийцей, написал 15 марта Ura.ru.

Тело нашли на полигоне

О смерти Ивана стало известно еще в феврале: его тело нашли на полигоне 1 февраля во время командировки в Самарской области. Военные озвучили предварительную версию смерти: самоубийство.

— Убийцу моего брата никто не ищет. Проще признать его самоубийцей и закрыть дело, иначе полетят погоны. Как нам жить дальше? Мы не только потеряли дорогого, близкого Человека, так Иван получил клеймо — суицидник, — написала в петиции сестра военного Юлия.

Военные считают, что Ивана довела семья

Родственникам сообщили, что мужчина покончил с собой, но семья не поверила: у Ивана не было поводов для этого, на его теле были гематомы, синяки и ссадины. Вдова Вани Анжелика рассказала, что у мужа также пропали его часы, которые он никогда не снимал, а обручальное кольцо было погнуто.
 
Иван Мужиков, военный из Екатеринбурга найден мертвым на полигоне 1 февраля

— Военные довезли тело Ивана до села, где проживают родители, и просто уехали, не выразив элементарного человеческого участия и соболезнования. Лишь сказали: «Вас вызывает следователь, а нам нужно ехать, так что вызывайте ритуальное агентство и организовывайте похороны». После похорон я поехала туда, чтобы посмотреть, где погиб мой брат. Меня встретил генерал Васильев, который, глядя мне в глаза, сказал, что мой брат — суицидник, и он сильно в нем разочаровался. В самом конце он заявил, что брат повесился потому, что долгожданный ребенок был не от него и Иван это узнал. Никто в это не поверил! Но у армии только одна версия: суицид, и до самоубийства довела его семья, — написала в петиции его сестра.

По официальной версии — Иван повесился

Сегодня же была озвучена официальная причина смерти Ивана Мужикова. Результаты судмедэкспертизы, которую выдали родственникам, подтвердили предварительную версию – мужчина повесился.

— Диагноз: механическая асфиксия от сдавления органов шеи петлей при повешении, — указано в документе.

При этом в заключении написано, что никаких дополнительных повреждений Иван не получал, несмотря на показания родственников.

— Это наглая ложь, оскорбление нас всех. У него были грандиозные планы на эту жизнь, но кто-то в одночасье лишил его этого, а нас смысла жизни. Ведь он был нашей поддержкой и защитой, Как он любил и оберегал маму, всегда приходил на помощь. Семья для него была превыше всего, — считают родные погибшего военного.

  • Под петицией за два дня подписались почти 4,5 тысячи человек. На сайте указано, что документ также будет доставлен президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны РФ Сергею Шойгу, главному военному прокурору Сергею Фридинскому, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в военную прокуратуру ЦВО.
  • Иван имел знаки отличия за военную службу, был признан лучшим водителем БТР. В мае у его жены должен родиться первый долгожданный ребенок, сын.
  • 7 марта в Екатеринбурге в военной части мертвым было найден солдат-срочник из Перми. Официальная версия смерти — самоубийство, но родные рассказали, что он в последнее время у всех просил денег, и опасаются, что Дениса могли довести до ЧП.
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Марина Подкорытова, 15.03.2017, 17:05
Тэги: Происшествия, Смерть, Мужчины
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