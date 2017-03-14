«Его убили!»: родные Ивана Мужикова создали петицию в поддержку погибшего военного

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Тело нашли на полигоне
— Убийцу моего брата никто не ищет. Проще признать его самоубийцей и закрыть дело, иначе полетят погоны. Как нам жить дальше? Мы не только потеряли дорогого, близкого Человека, так Иван получил клеймо — суицидник, — написала в петиции сестра военного Юлия.
Военные считают, что Ивана довела семья
— Военные довезли тело Ивана до села, где проживают родители, и просто уехали, не выразив элементарного человеческого участия и соболезнования. Лишь сказали: «Вас вызывает следователь, а нам нужно ехать, так что вызывайте ритуальное агентство и организовывайте похороны». После похорон я поехала туда, чтобы посмотреть, где погиб мой брат. Меня встретил генерал Васильев, который, глядя мне в глаза, сказал, что мой брат — суицидник, и он сильно в нем разочаровался. В самом конце он заявил, что брат повесился потому, что долгожданный ребенок был не от него и Иван это узнал. Никто в это не поверил! Но у армии только одна версия: суицид, и до самоубийства довела его семья, — написала в петиции его сестра.
По официальной версии — Иван повесился
— Диагноз: механическая асфиксия от сдавления органов шеи петлей при повешении, — указано в документе.
— Это наглая ложь, оскорбление нас всех. У него были грандиозные планы на эту жизнь, но кто-то в одночасье лишил его этого, а нас смысла жизни. Ведь он был нашей поддержкой и защитой, Как он любил и оберегал маму, всегда приходил на помощь. Семья для него была превыше всего, — считают родные погибшего военного.
- Под петицией за два дня подписались почти 4,5 тысячи человек. На сайте указано, что документ также будет доставлен президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны РФ Сергею Шойгу, главному военному прокурору Сергею Фридинскому, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в военную прокуратуру ЦВО.
- Иван имел знаки отличия за военную службу, был признан лучшим водителем БТР. В мае у его жены должен родиться первый долгожданный ребенок, сын.
- 7 марта в Екатеринбурге в военной части мертвым было найден солдат-срочник из Перми. Официальная версия смерти — самоубийство, но родные рассказали, что он в последнее время у всех просил денег, и опасаются, что Дениса могли довести до ЧП.