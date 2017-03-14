«Его убили!»: родные Ивана Мужикова создали петицию в поддержку погибшего военного

Тело солдата было найдено 1 февраля на полигоне в Самарской области, куда его отправили в командировку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

— Военные довезли тело Ивана до села, где проживают родители, и просто уехали, не выразив элементарного человеческого участия и соболезнования. Лишь сказали: «Вас вызывает следователь, а нам нужно ехать, так что вызывайте ритуальное агентство и организовывайте похороны». После похорон я поехала туда, чтобы посмотреть, где погиб мой брат. Меня встретил генерал Васильев, который, глядя мне в глаза, сказал, что мой брат — суицидник, и он сильно в нем разочаровался. В самом конце он заявил, что брат повесился потому, что долгожданный ребенок был не от него и Иван это узнал. Никто в это не поверил! Но у армии только одна версия: суицид, и до самоубийства довела его семья, — написала в петиции его сестра.