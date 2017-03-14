В 2017 году в Екатеринбурге отремонтируют еще 39 улиц

Старт работ намечен на начало летнего сезона.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
В Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, будут отремонтированы еще 39 участков улиц и дорог, сообщили в администрации города 14 марта.
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Специалисты проанализировали маршруты, по которым в дни проведения матчей ЧМ-2018 будут передвигаться клиентские группы, и определили еще 39 улиц, которые должны быть отремонтированы - в целом покрытие дорог будет заменено на общей площади в 478 тысяч квадратных метров.
В 2016 году строители отремонтировали 28 участков дорог общей площадью 504 тысячи квадратных метров, что составляет более половины от объемов запланированного ремонта. В 2017 году будут отремонтированы улицы, по которым пролегают основной и резервный маршруты от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона, который примет четыре матча группового этапа мундиаля. Работы также будут идти на нескольких улицах в районе стадиона.
Будет закончен ремонт улично-дорожной сети рядом со спорткомплексом «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и в районе парка-стадиона «Химмаш».
- Кроме этого, важным объектом ремонта в этом году будет участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, где будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части на общей площади 13,5 тысяч квадратных метров, будут вымощены пешеходные дороги и бульвар, установлены опоры уличного освещения, ограждения, благоустроены газоны. Здесь также высадят новые деервья и смонтируют пешеходные светофоры со звуковыми сигналами.
- В начале марта власти Екатеринбурга разместили конкурс на ремонт улиц в городе, в список которых вошли 28 участков. На их преображение город потратит 689 миллионов рублей. Список здесь.