В 2017 году в Екатеринбурге отремонтируют еще 39 улиц

Старт работ намечен на начало летнего сезона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, будут отремонтированы еще 39 участков улиц и дорог, сообщили в администрации города 14 марта.

Специалисты проанализировали маршруты, по которым в дни проведения матчей ЧМ-2018 будут передвигаться клиентские группы, и определили еще 39 улиц , которые должны быть отремонтированы - в целом покрытие дорог будет заменено на общей площади в 478 тысяч квадратных метров.

В 2016 году строители отремонтировали 28 участков дорог общей площадью 504 тысячи квадратных метров, что составляет более половины от объемов запланированного ремонта. В 2017 году будут отремонтированы улицы, по которым пролегают основной и резервный маршруты от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона, который примет четыре матча группового этапа мундиаля. Работы также будут идти на нескольких улицах в районе стадиона.

Будет закончен ремонт улично-дорожной сети рядом со спорткомплексом «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и в районе парка-стадиона «Химмаш».