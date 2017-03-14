Дальнобойщики готовят акцию протеста в Екатеринбурге

Водители большегрузов вновь выступят против «Платона».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
В Екатеринбурге дальнобойщики готовятся к акции протеста – водители большегрузов хотят присоединиться к акции Объединения перевозчиков России, которая 27 марта объявит бессрочную забастовку против системы «Платон», сообщает Znak.com 14 марта.
27 марта дальнобойщики планируют провести автопробег и митинг в Екатеринбурге в знак протеста против повышения тарифов системы «Платон» – системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. «Платон» был внедрен осенью 2015 года, что вызвало протестные акции дальнобойщиков по всей России, в том числе и в Свердловской области.
Дальнобойщики подали заявку на проведение протестной акции, в заявке указано, что в мероприятии будут участвовать 20 машин, в том числе легковых, и 100 человек – задействовать в акции большее количество людей дальнобойщикам не разрешают.
- Если водители большегрузов получат разрешение на акцию, то участники соберутся 27 марта в 10.00 часов на 12-м километре ЕКАД. В 11.00 дальнобойщики поедут к 10-му километру Новокольцовского тракта, где состоится митинг.
- Дальнобойщики будут требовать отмены платы за проезд большегрузов по федеральным трассам и скорректировать меры, которые регулируют автомобильные грузоперевозки. С 15 апреля 2017 года тариф «Платона» увеличится в два раза, поэтому перевозчики угрожают остановить грузоперевозки.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!