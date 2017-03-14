В Екатеринбурге дорожники перекроют улицу Московскую на два с лишним месяца

20 марта начнется капитальный ремонт магистрали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Екатеринбургские дорожники на два с лишним месяца перекроют участок улицы Московской. Как сообщается на сайте городской Администрации, со следующей недели начнется капитальный ремонт магистрали.
– «Городское управление дорожно-строительных работ» перекроет движение транспорта по участку улицы Московской от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской с 20 марта по 27 мая, – говорится на сайте Горадминистрации.
- Но, как уточнили в мэрии, полоса по четной стороне улицы Московской, по которой машины движутся из центра города, все это время будет открыта.
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