В Екатеринбурге выпустили книгу-раскраску с белым квадратом Малевича

Издание предназначено и для взрослых, и для детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в книжных магазинах появилась необычная книга-раскраска для детей и взрослых, написал Life 15 марта. Называется она «Я — Малевич» и содержит картины известного абстакциониста, которые можно разукрасить по-своему. В книге есть и всем известный «Черный квадрат», который можно сделать любого цвета.

Первое издание новой серии местного издательства представляет собой раскраску, сделанную на основе творчества великого русского художника Казимира Малевича. Пока это единственная книга в таком роде. В дальнейшем на полках появятся «Я — Попов» и «Я — Степанова» с контурами картин промышленной абстракции.

Как написано в аннотации к книге, раскрашенные картинки можно легко отделить от альбома и оформить в рамку. Задняя подкладка сделана из переплетного картона, что поможет заняться рисованием в любых условиях.