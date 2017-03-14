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В Екатеринбурге выпустили книгу-раскраску с белым квадратом Малевича

В Екатеринбурге выпустили книгу-раскраску с белым квадратом Малевича
16+
Фото: tatlin.ru
Издание предназначено и для взрослых, и для детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге в книжных магазинах появилась необычная книга-раскраска для детей и взрослых, написал Life 15 марта. Называется она «Я — Малевич» и содержит картины известного абстакциониста, которые можно разукрасить по-своему. В книге есть и всем известный «Черный квадрат», который можно сделать любого цвета. 
 
Книга
 
Первое издание новой серии местного издательства представляет собой раскраску, сделанную на основе творчества великого русского художника Казимира Малевича. Пока это единственная книга в таком роде. В дальнейшем на полках появятся «Я — Попов» и «Я — Степанова» с контурами картин промышленной абстракции. 
 
Как написано в аннотации к книге, раскрашенные картинки можно легко отделить от альбома и оформить в рамку. Задняя подкладка сделана из переплетного картона, что поможет заняться рисованием в любых условиях.
 
Книга

— Не забудьте предварительно подписать свое творение, чтобы у исскуствоведов не возник вопрос подлинности произведения. При раскрашивании не обязательно следовать оригиналу. Помните: «Я — Малевич»! — отметили авторы книги.

По словам создателей, идея родилась после конкурса детских рисунков: ребятам предлагалось раскрасить «Черный квадрат» Малевича и ни один из них не сделал его черным.  
 
Книга

— Это первый опыт издания подобных книг. Она подходит не только для детей, но и для взрослых. Хотим, чтобы человек сам почувствовал себя абстракционистом. Разрисовывая такие картины, каждый сможет переосмыслить творчество автора, «пообщаться» с его работой. Есть идея сделать раскраску русских икон, но не знаем, как к этому православная церковь отнесется, — рассказал редактор издательства Эдуард Кубенский.

  • В книге-раскраске «Я — Малевич» всего 16 страниц, продается на официальном сайте за 360 рублей.
  • «Черный квадрат» Малевича — это произведение, знаменующеее собой новую эру в искусстве. Малевич изобрел абсолютно новое направление в живописи — супрематизм, в котором основными доминантами были признаны форма и цвет. Используя разноцветные геометрические фигуры как универсальные инструменты, художник получил возможность создавать необычные композиции. 
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Марина Подкорытова, 15.03.2017, 14:35
Тэги: Развлечения, Жизнь в городе
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