В Екатеринбурге 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей матери на Уралмаше, признан вменяемым

Если его признают виновным, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге 15-летний Данил, который подозревается в убийстве своей матери на Уралмаше, признан вменяемым, написал znak.com 15 марта.

Как рассказали в следственном отделе по Орджоникидзевскому району, это врачи выяснили после экспертизы в Свердловской областной психиатрической больнице на Сибирском тракте.

– Психиатр признал, что у задержанного подростка в тот момент было состояние аффекта из-за внешнего раздражителя. Но в то же время он вменяем и не нуждается в мерах медицинского характера, – рассказали следователи.

Теперь мальчику и правоохранительным органам предстоит провести ряд следственных действий. После чего Данила отправят под стражу в детскую воспитательную колонию, где он был под арестом.

Следователи намерены закончить расследование дела до начала апреля. Подростку может быть предъявлено обвинение по статье 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

Трагедия произошла в ночь на 29 ноября 2016 года в Екатеринбурге в доме по улице Уральских Рабочих. Между подростком и его матерью, которые жили вдвоем, регулярно происходили ссоры из-за того, что женщина часто выпивала.

По словам школьника, в вечер трагедии мать употребляла алкоголь и между ними произошла ссора. В ходе конфликта мать попыталась ударить сына ножом и порезала ему ладони. Подросток отобрал нож и ударил ее в ответ несколько раз.

Мальчика задержала полиция, но он сбежал в Челябинск. После его нашли и поместили в воспитательную колонию.