В Екатеринбурге снесли дом, мешающий ремонту улицы Татищева

Жильцы долгое время пытались спасти старое здание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

В Екатеринбурге снесли дом № 43 на улице Татищева, который мешал строить дорогу к проспекту Ленина, сообщила 15 марта на своей странице в Фейсбуке Ирина Колобылина.

Жильцы старого дома на Татищева длительное время пытались спасти его от сноса - они судились с мэрией Екатеринбурга, однако процесс проиграли. Жильцам выплатили деньги, но они отказывались покинуть дом еще долгое время. Сегодня люди проиграли окончательно - здание снесли.

– Ну вот и все – сегодня сдался странный дом, который год мешал строить дорогу Ленина – Татищева, – сообщила Ирина Колобылина.

Рядом с ним стоит другой дом, он является памятником, поэтому разрушать его не будут. Вскоре его перенесут в другое место. Здания мешали реконструкции улиц в районе Центрального стадиона - в конце ремонтных работ улица Татищева будет соединена с проспектом Ленина.

Ремонт улично-дорожной сети в окрестностях Центрального стадиона идет в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Стадион примет четыре матча группового этапа мундиаля.

Улица Татищева вместе с проспектом Ленина должны стать одним из ключевы транспортных узлов города.

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