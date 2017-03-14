За нарушения ПДД у жителя Новоуральска отобрали автомобиль

Он накопил долгов за штрафы и налоги на 280 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017

Житель Новоуральска из-за того, что не платил штрафы за нарушения ПДД, лишился своего автомобиля «Форд Фокус». Причем нашли его сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобилиста для проверки документов, рассказали 15 марта в пресс-службе судебных приставов.

В Новоуральске инспекторы ГИБДД остановили мужчину за рулем «Форд Фокуса» для проверки документов. И оказалось, что у него было накоплено 10 штрафов за административные правонарушения, а также задолженность по налоговым выплатам: всего на сумму более 280 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно сообщили о нарушителе в Новоуральский районный отдел судебных приставов УФССП России по Свердловской области.

Судебный пристав-исполнитель выехал туда, где задержали должника, и арестовал его машину, которую отправили на штрафстоянку. Теперь мужчине придется оплатить все свои долги, и тогда автомобиль к нему вернется.