В Свердловской области ФСБ обнаружила склад с поддельным алкоголем

Владельца подпольного бизнеса задержали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.03.2017
Свердловское управление ФСБ накрыло склад с поддельными спиртными напитками, сообщили в пресс-службе ведомства 15 марта.
Вместе с полицейскими сотрудники ФСБ обнаружили склад в Свердловской области, на котором производили поддельный алкоголь. На складе силовики нашли 400 емкостей по 10 литров со спиртным, пять емкостей с этиловым спиртом, 3,5 тысячи бутылок с готовым контрафактным алкоголем и еще четыре тысячи пустых бутылок для спиртного. Кроме этого, были изъяты этикетки с товарными знаками и поддельные акцизные марки.
Производство фальшивого алкоголя вел уроженец Азербайджана. На него работали жители стран Центрально-Азиатского региона, которые находились на территории России незаконно. Мужчину задержали во время операции.
- В отношении владельца склада возбудили два уголовных дела, материалы направлены в областной Следственный комитет.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!