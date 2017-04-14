Коляда — бомж: фильм с небольшой ролью режиссера из Екатеринбурга покажут на Каннском фестивале

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
Фильм «Кроткая» с участием режиссера Николая Коляды попал в основную программу Каннского кинофестиваля, написал 15 апреля Justmedia.
Режиссер сыграл там небольшую, но колоритную роль бомжа. Вмесе с ним снялись еще 10 екатеринбургских актеров из «Коляда-театра». Режиссером картины выступил украинско-российский режиссер Сергей Лозница.
— Мы все очень радуемся. Надеюсь, в Екатеринбурге все тоже рады. Не каждый день такое бывает. В фильме снялась половина моего театра. И даже я, у меня там крошечный эпизод, — рассказал Коляда.
- Фильм «Кроткая» снимался в Латвии. Это третий игровой фильм Сергея Лозницы. Ранее режиссер приехал в Екатеринбург и посетил «Коляда-театр». Лознице так понравилась труппа, что он решил взять часть актеров в свой фильм.
- На Каннский кинофестиваль поедет актриса Коляды Василина Маковцева, которая исполнила в фильме «Кроткая» главную роль. Сам фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.