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«Я же не назло»: свердловчанин заклеил заднее стекло автомобиля огромным знаком «Ш»

«Я же не назло»: свердловчанин заклеил заднее стекло автомобиля огромным знаком «Ш»
16+
В ГИБДД сказали, что штрафовать его не имеют права.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Синяя «Лада Калина», фото которой из-за огромного знака «Ш» стало популярным в социальных сетях, принадлежит 30-летнему Александру из Краснотурьинска, работающему охранником. О нем 15 апреля написало местное издание «Вечерний Краснотурьинск».
 
По словам мужчины, он это придумал, когда «делать было нечего, дело было вечером». 

– Я позвонил в типографию и узнал, сколько будет стоит изготовление баннера метр на метр. В общем, заказал за 350 рублей. Это не политическая акция. Но, если честно, я не понимаю, зачем на все машины с шипами вешать знак «Шипы». В автошколе мне инструктор говорил, что такой знак вешается только на заднеприводные машины, чтобы едущие сзади авто были предупреждены – из-за пробуксовки колес шипы могут отскочить в их авто. Зачем вешать такой знак на переднеприводные машины – я не знаю, – уточнил Александр. 

Водитель отмечает, что его уже останавливали сотрудники ГИБДД, но не оштрафовали, только посмеялись. 

– Штрафовать за такой знак мы не имеем права – надпись никого не оскорбляет, она не матерная и размещена на заднем стекле, а не на переднем, что не мешает водителю управлять авто, – уточнили в ГИБДД Краснотурьинска.

– Этим знаком я не нарушаю никаких правил дорожного движения. В зеркале заднего вида не нуждаюсь – по правилам, если есть оба боковых зеркала, «салонное» можно не ставить, – рассказал водитель. 

Проезжающие мимо автолюбители сигналят, показывают большой палец вверх, прохожие с удовольствием фотографируют. 
  • В ближайших планах мужчины, если ничего не изменится, вновь тюнинговать внешний облик «Лады» – знак он намерен закрепить за проушину для буксировки.
  • С 1 апреля в России в силу вступили новые правила: на всех автомобилях с шипованной резиной должен быть наклеен знак «Ш», иначе водителям грозит штраф в 500 рублей.
  • В Екатеринбурге автовладельцы жалуются, что купить наклейки очень сложно, но неравнодушные компании решили раздавать их бесплатно.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 15.04.2017, 20:05
Тэги: Авто, Жизнь в городе
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