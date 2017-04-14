«Я же не назло»: свердловчанин заклеил заднее стекло автомобиля огромным знаком «Ш»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
– Я позвонил в типографию и узнал, сколько будет стоит изготовление баннера метр на метр. В общем, заказал за 350 рублей. Это не политическая акция. Но, если честно, я не понимаю, зачем на все машины с шипами вешать знак «Шипы». В автошколе мне инструктор говорил, что такой знак вешается только на заднеприводные машины, чтобы едущие сзади авто были предупреждены – из-за пробуксовки колес шипы могут отскочить в их авто. Зачем вешать такой знак на переднеприводные машины – я не знаю, – уточнил Александр.
– Штрафовать за такой знак мы не имеем права – надпись никого не оскорбляет, она не матерная и размещена на заднем стекле, а не на переднем, что не мешает водителю управлять авто, – уточнили в ГИБДД Краснотурьинска.
– Этим знаком я не нарушаю никаких правил дорожного движения. В зеркале заднего вида не нуждаюсь – по правилам, если есть оба боковых зеркала, «салонное» можно не ставить, – рассказал водитель.
- В ближайших планах мужчины, если ничего не изменится, вновь тюнинговать внешний облик «Лады» – знак он намерен закрепить за проушину для буксировки.
- С 1 апреля в России в силу вступили новые правила: на всех автомобилях с шипованной резиной должен быть наклеен знак «Ш», иначе водителям грозит штраф в 500 рублей.
- В Екатеринбурге автовладельцы жалуются, что купить наклейки очень сложно, но неравнодушные компании решили раздавать их бесплатно.