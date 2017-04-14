«Я же не назло»: свердловчанин заклеил заднее стекло автомобиля огромным знаком «Ш»

В ГИБДД сказали, что штрафовать его не имеют права.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Синяя «Лада Калина», фото которой из-за огромного знака «Ш» стало популярным в социальных сетях, принадлежит 30-летнему Александру из Краснотурьинска, работающему охранником. О нем 15 апреля написало местное издание «Вечерний Краснотурьинск».

По словам мужчины, он это придумал, когда «делать было нечего, дело было вечером».

– Я позвонил в типографию и узнал, сколько будет стоит изготовление баннера метр на метр. В общем, заказал за 350 рублей. Это не политическая акция. Но, если честно, я не понимаю, зачем на все машины с шипами вешать знак «Шипы». В автошколе мне инструктор говорил, что такой знак вешается только на заднеприводные машины, чтобы едущие сзади авто были предупреждены – из-за пробуксовки колес шипы могут отскочить в их авто. Зачем вешать такой знак на переднеприводные машины – я не знаю, – уточнил Александр.

Водитель отмечает, что его уже останавливали сотрудники ГИБДД, но не оштрафовали, только посмеялись.

– Штрафовать за такой знак мы не имеем права – надпись никого не оскорбляет, она не матерная и размещена на заднем стекле, а не на переднем, что не мешает водителю управлять авто, – уточнили в ГИБДД Краснотурьинска.

– Этим знаком я не нарушаю никаких правил дорожного движения. В зеркале заднего вида не нуждаюсь – по правилам, если есть оба боковых зеркала, «салонное» можно не ставить, – рассказал водитель.

Проезжающие мимо автолюбители сигналят, показывают большой палец вверх, прохожие с удовольствием фотографируют.