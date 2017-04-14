С дверцей в сердце: екатеринбургский художник нарисовал Иисуса Христа на столешнице

Несмотря на то, что работа была закончена накануне Пасхи, автор картины Сергей Кияница просит не называть ее религиозной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

Накануне Пасхи уральский художник Сергей Кияница, известный своими гигантскими полотнами с видами Екатеринбурга, завершил свою очередную масштабную работу, получившую название «Возлюби ближнего своего». Но, несмотря на то, что творец изобразил на ней Иисуса Христа, он просит не называть эту работу религиозной.

– Почему-то мне многие говорят: «О! Ты сделал работу на религиозную тему!». Прошу, не называйте ее религиозной, – ответил корреспонденту НАШЕЙ автор картины. – Плохо, что изображение Иисуса Христа вызывает у многих ассоциации с религией. Причем, даже изображение в свободной форме, написанное на по канонам православной или еще какой-нибудь церкви. Иисус Христос – это, прежде всего, духовность, любовь, истина, а не религиозность! И эта работа на духовную тему, на тему божественной всеобщей любви, а не на тему религии! Это разные вещи!

При этом художник уточнил, что создание картины никак не связано с предстоящим христианским праздником.

– Нет, это не связано с Пасхой, просто так совпало, – объяснил Сергей. – Я даже не помнил, что скоро будет Пасха, когда начал эту работу.

На создание картины у Сергея ушло около месяца. Творец рассказал, что нарисовал ее акрилом на столешнице, в которой заранее сделал дверцу – как раз там, где должно быть сердце нарисованного Христа. По словам автора, это означает, буквально следующее: «Все мы в сердце Бога. Он всех и каждого любит. И мы должны следовать его примеру».

– Идея эта, сделать картину с дверцей у меня возникла еще примерно год назад, – рассказал Сергей. – И первый раз она была воплощена в другой работе, которая называется «Душевный». Потом начал думать, какую еще подобную работу сделать с дверцей. Так и родилось продолжение серии работ с дверцами.

Фото: Сергей Кияница / vk.com

Творец не исключают, что будут и другие подобные картины.

– Эта работа входит в мой проект концептуальный живописи под названием НОС, что расшифровывается как: нравственность, осознанность, свобода. Его общая идея – говорить о высоких ценностях посредством современного искусства, – рассказал Сергей Кияница. – Я хочу показать, что современное искусство это не только эпатаж, маргинальные сумасшедшие выходки, грязь, чернуха и самолюбование. Что современное искусство пора делать возвышенным и чистым, несущим свет и правду! Я знаю, что это возможно и нужно делать! Причем, это можно в современной прогрессивной форме. И я просто чувствую, что должен это делать. Поэтому планирую выставку таких работ. Но пока все в процессе.

Художник еще не знает, где и когда пройдет его выставка. Он рассматривает разные варианты. Но в идеале ему хотелось бы проехаться с выставкой по разным городам.



Сергей Кияница закончил Екатеринбургское художественное училище имени Шадра. Он учился на отделении "Живопись". Затем он поступил в академию художеств имени И.Е. Репина, но в итоге ушел из нее. После чего уралец жил в Чехии и изучал в Европе современное западное искусство, посещая там мастерские и галереи. Многие произведения 30-летнего уральского художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

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