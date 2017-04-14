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Шахматный поединок гроссмейстера Сергея Карякина с обездвиженным первоуральцем – репортаж НАШЕЙ

Шахматный поединок гроссмейстера Сергея Карякина с обездвиженным первоуральцем – репортаж НАШЕЙ
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Коле Грудинкину удалось завершить партию с чемпионом с результатом «ничья».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В пятницу, 14 апреля, исполнилась давняя мечта обездвиженного жителя Первоуральска Николая Грудинкина, который играет в шахматы языком. Он сыграл с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

  • Сергей Карякин – российский шахматист. В 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории и попал в Книгу рекордов Гиннеса. В 2012 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Входит в топ-10 лучших шахматистов мира. Сейчас ему 27 лет.

Знаменитый шахматист вышел на связь с Колей по Скайпу, начав диалог со скромной фразы: «Это Сергей, я готов играть». Во время игры они могли видеть друг друга с помощью видеосвязи и обсуждать все происходящее на виртуальной шахматной доске.

- Поддаваться я в принципе не умею. Будем играть, как получится. Я думаю, главное это получить удовольствие. Пусть каждый покажет все, на что способен!, - отметил Сергей Карякин перед началом игры.

В первой партии Коля Грудинкин играл черными шахматами, Сергею Карякину достались белые. Гроссмейстеру удалось быстро «зажать» Колю и первоуралец сдался чемпиону.

- Первая партия была разминочная. Я думаю, что Николай немного переживал и из-за этого допустил какие-то ошибки. Но видно, что он играет далеко не в первый раз и разбирается в том, что происходит. Он просто чуть-чуть сделал неправильные ходы. В принципе все у него нормально, - прокомментировал Сергей Карякин первую игру.

Поскольку первая игра закончилась быстро, было решено сыграть вторую. В ней игроки поменялись шахматами. Теперь Коля играл белыми, Сергей – черными. Эта игра была куда напряженнее и продолжалась значительно дольше – игроки сделали 21 ход. В какой-то момент Сергей Карякин сказал: «Предлагаю ничью». Николай довольно заулыбался и кивнул: «Согласен».

- Да. Эта партия была значительно лучше. И я совсем не поддавался. Коля играл абсолютно нормально, и получилась честная «ничья».

И, войдя во вкус, игроки решили отыграть заключительную третью партию. В ней победа досталась чемпиону. Коля «зевнул», как позже отметил гроссмейстер, и Карякин его атаковал.

- Мне хочется верить, что Николай сможет усилить свои навыки после нашей игры. Хотя я вижу, что он уже играет неплохо. Надеюсь, что наша встреча поспособствует интересу Николая к шахматам, - похвалил первоуральца Сергей Карякин после игры.

Между партиями Сергей Карякин рассказывал Коле, как стал известным шахматистом и дал пару советов.

- Сам я научился играть в шахматы совершенно случайно в 5,5 лет. Помню, как я смотрел телевизор и услышал фразу: «Как пешка становится королем». Я стал спрашивать папу, что такое пешка и что такое король. Тогда он мне рассказал, что про игру шахматы. Так мы начали играть. А спустя несколько лет я прошел тренироваться во Дворец пионеров, - вспоминает Карякин.

Самая длинная партия, по словам чемпиона, длилась у него 7,5 часов. Самая короткая случилась, когда соперник вдруг неожиданно прогулял турнир.

 

- Когда я на сборах, то играю в шахматы по 8 – 10 часов в день!, - замечает Сергей Карякин.

- А Коля по 12 каждый день, - добавляет мама первоуральца.

Также гроссмейстер отметил, что Николай – первый игрок с особенностями за всю его карьеру.

- С такими необычными соперниками как Коля мне еще не доводилось играть. Из необычных партий была игра вслепую. Я играл вслепую против четырех соперников. Я их не видел, не видел, что происходит на шахматной доске. Представлял тогда все это в уме.

И тут же дал первоуральскому шахматисту советы на будущее, чтобы тот мог продолжить расти.

- Как я понял, Николай самоучка. Было бы логично поискать тренера, чтобы ему помогал советами опытный человек. А пока Коле неплохо бы было подтянуть «дебют». Он неплохо играет потом. Но по моим ощущениям он не очень хорошо знает то, что происходит в начале игры.

На последок Сергей Карякин и Николай Грудинкин договорились вновь встретиться в Сети через год и повторить игру.

 

Когда Сергей Корякин вышел из Скайпа, Коля долго не мог прийти в себя. В этот вечер молодой человек был по-настоящему счастлив и никак не мог поверить, что его мечта исполнилась.

Игру Коли с Сергеем транслировали в режиме прямого эфира на Youtube. Поединок удаленно комментировал профессиональный спортивный комментатор, тренер высшей категории Игорь Немцев.

  • Николай Грудинкин мечтал об игре с российским гроссмейстером Сергеем Карякным целый год. Четыре месяца ушло на то, чтобы выйти на чемпиона через его менеджера и договориться на игру.
  • К турниру Николай Грудинкин готовился очень серьезно. В этом ему помогал мастер ФИДЕ, свердловский шахматист Владимир Серебряков. По его совету Коля прочитал книгу «Как стать гроссмейстером». Вдобавок, к игре родители Коли подарили ему новый большой монитор для компьютера.
  • Ранее пользователи социальных сетей организовали сбор средств на специальный девайс для Коли, который позволит ему управлять компьютерной мышкой при помощи силы мысли. На счет семьи Грудинкиных пришло 15 тысяч рублей. Грудинкины благодрны всем, кто оказал помощь. Как выяснилось, найти это устройство в России не так-то просто. Но есть альтернатива - устройство, считывающее информацию с сетчатки глаза, которое можно изготовить на заказ. Сейчас семья Грудинкиных договаривается на его изготовление.
  • Интервью с Николаем Грудинкиным и его семьей читайте по ссылке.

Автор фотографий: Юнна Зузенкова / журналист НАШЕЙ

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Юнна Зузенкова, 15.04.2017, 16:20
Тэги: Спорт, Эксклюзив
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