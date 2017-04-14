Шахматный поединок гроссмейстера Сергея Карякина с обездвиженным первоуральцем – репортаж НАШЕЙ

Коле Грудинкину удалось завершить партию с чемпионом с результатом «ничья».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В пятницу, 14 апреля, исполнилась давняя мечта обездвиженного жителя Первоуральска Николая Грудинкина, который играет в шахматы языком. Он сыграл с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Сергей Карякин – российский шахматист. В 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории и попал в Книгу рекордов Гиннеса. В 2012 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Входит в топ-10 лучших шахматистов мира. Сейчас ему 27 лет.

Знаменитый шахматист вышел на связь с Колей по Скайпу, начав диалог со скромной фразы: «Это Сергей, я готов играть». Во время игры они могли видеть друг друга с помощью видеосвязи и обсуждать все происходящее на виртуальной шахматной доске.

- Поддаваться я в принципе не умею. Будем играть, как получится. Я думаю, главное это получить удовольствие. Пусть каждый покажет все, на что способен!, - отметил Сергей Карякин перед началом игры.

В первой партии Коля Грудинкин играл черными шахматами, Сергею Карякину достались белые. Гроссмейстеру удалось быстро «зажать» Колю и первоуралец сдался чемпиону.

- Первая партия была разминочная. Я думаю, что Николай немного переживал и из-за этого допустил какие-то ошибки. Но видно, что он играет далеко не в первый раз и разбирается в том, что происходит. Он просто чуть-чуть сделал неправильные ходы. В принципе все у него нормально, - прокомментировал Сергей Карякин первую игру.

Поскольку первая игра закончилась быстро, было решено сыграть вторую. В ней игроки поменялись шахматами. Теперь Коля играл белыми, Сергей – черными. Эта игра была куда напряженнее и продолжалась значительно дольше – игроки сделали 21 ход. В какой-то момент Сергей Карякин сказал: «Предлагаю ничью». Николай довольно заулыбался и кивнул: «Согласен».

- Да. Эта партия была значительно лучше. И я совсем не поддавался. Коля играл абсолютно нормально, и получилась честная «ничья».

И, войдя во вкус, игроки решили отыграть заключительную третью партию. В ней победа досталась чемпиону. Коля «зевнул», как позже отметил гроссмейстер, и Карякин его атаковал.

- Мне хочется верить, что Николай сможет усилить свои навыки после нашей игры. Хотя я вижу, что он уже играет неплохо. Надеюсь, что наша встреча поспособствует интересу Николая к шахматам, - похвалил первоуральца Сергей Карякин после игры.

Между партиями Сергей Карякин рассказывал Коле, как стал известным шахматистом и дал пару советов.

- Сам я научился играть в шахматы совершенно случайно в 5,5 лет. Помню, как я смотрел телевизор и услышал фразу: «Как пешка становится королем». Я стал спрашивать папу, что такое пешка и что такое король. Тогда он мне рассказал, что про игру шахматы. Так мы начали играть. А спустя несколько лет я прошел тренироваться во Дворец пионеров, - вспоминает Карякин.

Самая длинная партия, по словам чемпиона, длилась у него 7,5 часов. Самая короткая случилась, когда соперник вдруг неожиданно прогулял турнир.

- Когда я на сборах, то играю в шахматы по 8 – 10 часов в день!, - замечает Сергей Карякин. - А Коля по 12 каждый день, - добавляет мама первоуральца.

Также гроссмейстер отметил, что Николай – первый игрок с особенностями за всю его карьеру.

- С такими необычными соперниками как Коля мне еще не доводилось играть. Из необычных партий была игра вслепую. Я играл вслепую против четырех соперников. Я их не видел, не видел, что происходит на шахматной доске. Представлял тогда все это в уме.

И тут же дал первоуральскому шахматисту советы на будущее, чтобы тот мог продолжить расти.

- Как я понял, Николай самоучка. Было бы логично поискать тренера, чтобы ему помогал советами опытный человек. А пока Коле неплохо бы было подтянуть «дебют». Он неплохо играет потом. Но по моим ощущениям он не очень хорошо знает то, что происходит в начале игры.

На последок Сергей Карякин и Николай Грудинкин договорились вновь встретиться в Сети через год и повторить игру.

Когда Сергей Корякин вышел из Скайпа, Коля долго не мог прийти в себя. В этот вечер молодой человек был по-настоящему счастлив и никак не мог поверить, что его мечта исполнилась.

Игру Коли с Сергеем транслировали в режиме прямого эфира на Youtube. Поединок удаленно комментировал профессиональный спортивный комментатор, тренер высшей категории Игорь Немцев.