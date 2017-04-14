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Не туда заехали: в Екатеринбурге митинг против отмены маршрутов превратился в прием по вопросам ЖКХ

Не туда заехали: в Екатеринбурге митинг против отмены маршрутов превратился в прием по вопросам ЖКХ
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Депутатам пришлось отбивать главу МинЖКХ Свердловской области у пенсионерок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В Екатеринбурге 15 апреля 2017 года прошел митинг, заявленный, в том числе, против отмены 15 маршрутов общественного транспорта. На деле акция прошла в формате «За все хорошее, против всего плохого». Подробнее в репортаже «Нашей Газеты».

Запутались в протестах

Изначально темой протестного митинга, заявленной организаторами, являлось ЖКХ. За несколько дней с подачи водителей маршруток акцию неофициально переименовали в протест против отмены 15 маршрутов.

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб 10 апреля внес изменения в постановление о транспортной реформе. Согласно поправкам, екатеринбуржцев ждет массовая отмена автобусных маршрутов уже в этом году. Отменять маршруты начнут с 1 июля 2017 года.

После этого в маршрутках, которые попали под сокращения, появились листовки с приглашением на протестный митинг.

Стихи и две сотни пенсионеров

К 12.00 под моросящим дождем на площади Труда собрались несколько десятков человек (по неофициальным данным, от 150 до 200 участников). Примерно 80% толпы составляли пенсионерки.

Перед участниками в один ряд выстроились организаторы и депутаты свердловского Заксобрания. Выяснилось, что на митинг были приглашены глава областного МинЖКХ Николай Смирнов и Александр Якоб. На митинг пришел только Смирнов, но слово ему дали в последнюю очередь.

На протяжении часа участники митинга слушали пенсионеров, читавших стихи и жаловавшихся на необоснованный рост цен. Некоторые из ораторов пошли в выступлениях дальше, предложив распустить управляющие компании.

О том, что митинг посвящен, в том числе отмене транспортных маршрутов, напоминали лишь два плаката. О сокращении направлений городского транспорта сами ораторы упомянули вскользь.

Остальные транспаранты были связаны с ЖКХ и «общей социальной несправедливостью». Например, одна из участниц требовала отключать отопление в домах с 1 мая.

Министр пригрозил народу 90-ми

После почти часа стихов и пространных рассуждений микрофон передали Николаю Смирнову. Он с ходу попытался вразумить собравшихся пенсионерок, напомнив им о коммунальном коллапсе в 90-е годы.

— Я хочу напомнить вам, как летом проводились по восемь опрессовок. Как мы все лето сидели без горячей воды, как отопительный сезон начинался с ноября. Это произойдет, если мы заморозим тарифы на ЖКХ. Кроме того, нельзя забывать, что людям в этой сфере надо платить зарплату, — говорил министр.

В конце своей речи он посочувствовал пожилым людям и напомнил о существовании компенсации для тех, кто не может расплатиться по коммунальным счетам. После окончания митинга глава МинЖКХ региона пообещал принять участников акции и принять их жалобы.

— Позор! — раздался слабый голос из толпы после окончания выступления министра.

— Давайте поблагодарим Николая Борисовича за то, что он пришел к нам, — ответил на реплику организатор.

Организаторы планировали устроить цивилизованный прием у министра, с выстраиванием очередей из пенсионерок. Но сразу после окончания акции пожилые люди в буквальном смысле бросились на импровизированную сцену и окружили Смирнова. Вытаскивать министра из кольца пришлось депутатам.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 15.04.2017, 15:38
Тэги: ЖКХ, Транспортная реформа
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