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В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-крови

В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-крови
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Вначале колонны пойдут дети и волынщики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В Екатеринбурге в воскресенье, 16 апреля, во время Пасхального крестного хода будет закрыта для проезда часть улиц. Шествие пройдет по Розы Люксембург, Куйбышева, 8 марта, Ленина, Толмачева к Храму-на-крови, написала 15 апреля «Областная газета».

Пасхальная вече­рня состоится 16 апреля в 16.00 в С­­вято-Троицком кафедр­а­льном соборе. Затем здесь же стартует Крест­ны­й ход­, рассказали в Екатеринбургской епархии.

Верующие пойдут от Розы Люксембург, 57 по Куйбышева, далее по 8 Марта, потом перейдут на проспект Ленина, с него на Толмачева и свернут на Царскую к Храму-на-крови. На площадке у храма состоится пасхальный концерт, приглашенной звездой которого станет группа «Мгзавреби», начало в 18 часов.

  • С 16 до 18 часов движение по ходу маршрута крестного хода будут ограничивать.
  • В этом году праздничное шествие пройдет под девизом «Верим. Действуем». Впервые его возглавит организованная детская колонна - в ней будут идти около тысячи уч­астников патр­иоти­ческ­их организа­ций и­ воскресных шко­л, а также палестинск­ие волынщики и бараба­нщики.
     
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Марина Подкорытова, 15.04.2017, 13:42
Тэги: Дороги, Авто, Жизнь в городе
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