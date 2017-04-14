В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-крови

Вначале колонны пойдут дети и волынщики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017

В Екатеринбурге в воскресенье, 16 апреля, во время Пасхального крестного хода будет закрыта для проезда часть улиц. Шествие пройдет по Розы Люксембург, Куйбышева, 8 марта, Ленина, Толмачева к Храму-на-крови, написала 15 апреля «Областная газета».



Пасхальная вече­рня состоится 16 апреля в 16.00 в С­­вято-Троицком кафедр­а­льном соборе. Затем здесь же стартует Крест­ны­й ход­, рассказали в Екатеринбургской епархии.



Верующие пойдут от Розы Люксембург, 57 по Куйбышева, далее по 8 Марта, потом перейдут на проспект Ленина, с него на Толмачева и свернут на Царскую к Храму-на-крови. На площадке у храма состоится пасхальный концерт, приглашенной звездой которого станет группа «Мгзавреби», начало в 18 часов.