В Пасху в Екатеринбурге из-за крестного хода будет ограничено движение по центру города до Храма-на-крови

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.04.2017
В Екатеринбурге в воскресенье, 16 апреля, во время Пасхального крестного хода будет закрыта для проезда часть улиц. Шествие пройдет по Розы Люксембург, Куйбышева, 8 марта, Ленина, Толмачева к Храму-на-крови, написала 15 апреля «Областная газета».
Пасхальная вечерня состоится 16 апреля в 16.00 в Свято-Троицком кафедральном соборе. Затем здесь же стартует Крестный ход, рассказали в Екатеринбургской епархии.
Верующие пойдут от Розы Люксембург, 57 по Куйбышева, далее по 8 Марта, потом перейдут на проспект Ленина, с него на Толмачева и свернут на Царскую к Храму-на-крови. На площадке у храма состоится пасхальный концерт, приглашенной звездой которого станет группа «Мгзавреби», начало в 18 часов.
- С 16 до 18 часов движение по ходу маршрута крестного хода будут ограничивать.
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В этом году праздничное шествие пройдет под девизом «Верим. Действуем». Впервые его возглавит организованная детская колонна - в ней будут идти около тысячи участников патриотических организаций и воскресных школ, а также палестинские волынщики и барабанщики.