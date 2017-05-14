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Дорожники закрывают на ремонт улицу Московскую в Екатеринбурге

Дорожники закрывают на ремонт улицу Московскую в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Движение будет ограничено с 20 мая по 10 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Екатеринбурге 20 мая закроют движение по участку на улице Московской. Проехать не удастся от улицы Щорса до Хасановской. Как сообщают в городской администрации, перекрытие связано с капитальным ремонтом Московской.

Реконструкция этого участка станет вторым этапом дорожных работ. На первом этапе строители перекрыли Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской.

  • Второй этап работ продлится 20 мая по 10 июля 2017 года.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 15.05.2017, 20:50
Тэги: Дороги
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