Дорожники закрывают на ремонт улицу Московскую в Екатеринбурге

Движение будет ограничено с 20 мая по 10 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В Екатеринбурге 20 мая закроют движение по участку на улице Московской. Проехать не удастся от улицы Щорса до Хасановской. Как сообщают в городской администрации, перекрытие связано с капитальным ремонтом Московской.

Реконструкция этого участка станет вторым этапом дорожных работ. На первом этапе строители перекрыли Московскую от бульвара Денисова-Уральского до улицы Волгоградской.