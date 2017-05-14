FIFA назвала медицинскую инфраструктуру Екатеринбурга одной из лучших среди городов-участников ЧМ-2018

Инспекторы Международной федерации футбола проверили состояние медицинской сферы в уральской столице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
Международная федерация футбола (FIFA) дала высокую оценку медицинской инфраструктуре Екатеринбурга и Свердловской области во время проверки, сообщает «Уралинформбюро» 15 мая.
Делегация FIFA совместно с представителями оргкомитета «Россия-2018» проверила медпункты, места расположения карет скорой помощи, мобильных бригад и пути эвакуации пациентов в Екатеринбурге. Также инспекторы нанесли визит в областную клиническую больницу № 1, посетили станцию скорой помощи и другие объекты медицинской инфраструктуры города.
Представители FIFA остались довольны состоянием медицинской сферы Екатеринбурга, признав подготовку медицинской инфраструктуры одной из лучших среди городов-организаторов чемпионата мира по футболу-2018.
- В Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018 идет капитальный ремонт в нескольких отделениях ОКБ № 1, в горбольнице № 40, строится поликлиника ЦГБ № 2, где будет создан травмпункт для приема гостей Екатеринбурга во время мундиаля, а после него - жителей ВИЗа и центра города. Также власти Екатеринбурга закупили 10 современных машин скорой помощи.
- Во время чемпионата в городе будут открыты 17 дополнительных медпунктов, в дни матчей будут дежурить 31 бригада медиков скорой помощи и 28 мобильных медицинских бригад для оказания неотложной помощи.