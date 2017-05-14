Маг Антон Симаков откроет свою выставку в одном из ресторанов Екатеринбурга

Помимо двух полотен, о которых НАША уже писала ранее, колдун презентует свою новую работу под названием «Джокер».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

В понедельник, 15 мая, в уральской столице наконец-то откроется выставка работ екатеринбургского мага Антона Симакова, которую он обещал устроить еще в начале февраля. На этой экспозиции будут представлены три картины, – помимо двух полотен, о которых НАША писала ранее, колдун презентует свою новую работу.

– Будут представлены 3 новых картины: «Пугачева», «Прикосновение к Изиде» и «Джокер», – сообщил Симаков корреспонденту НАШЕЙ.

Как ранее признался нам маг, Джокер – его любимый персонаж из фильмов. Он рассказал, что даже наряжается им каждый год на Хэллоуин.

На выставке будут представлены работы «Пугачева» и «Прикосновение к Изиде».

Выставка работ Симакова должна открыться ровно в 13.00 в ресторане «Куршавель 1850», что находится по адресу: проспект Ленина, 5/1, 3-й этаж.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!