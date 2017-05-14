Маг Антон Симаков откроет свою выставку в одном из ресторанов Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В понедельник, 15 мая, в уральской столице наконец-то откроется выставка работ екатеринбургского мага Антона Симакова, которую он обещал устроить еще в начале февраля. На этой экспозиции будут представлены три картины, – помимо двух полотен, о которых НАША писала ранее, колдун презентует свою новую работу.
– Будут представлены 3 новых картины: «Пугачева», «Прикосновение к Изиде» и «Джокер», – сообщил Симаков корреспонденту НАШЕЙ.
Как ранее признался нам маг, Джокер – его любимый персонаж из фильмов. Он рассказал, что даже наряжается им каждый год на Хэллоуин.
На выставке будут представлены работы «Пугачева» и «Прикосновение к Изиде».
Выставка работ Симакова должна открыться ровно в 13.00 в ресторане «Куршавель 1850», что находится по адресу: проспект Ленина, 5/1, 3-й этаж.
- Напомним, что в феврале Симаков хотел устроить выставку своей картины «Курица на велосипеде» в Ельцин Центре, затем – в «Коляда-театре», но в итоге презентация картины прошла под открытым небом – у памятника Ленину на площади 1905 года. Причем, Симаков приехал туда с настоящим петухом, которого привез с собой в картонной коробке. Но на этот раз, в отличие от прошлого, после которого мага судили, к счастью, обошлось без крови.
- По словам самого мага, он продал «Курицу на велосипеде» за 2,5 миллиона рублей. Треть вырученных денег он собирался передать «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому, но потом передумал.
- Кроме того, ранее Симаков рисовал Аллу Пугачеву и Изиду. Первую он намеревался продать за 800 тысяч рублей, а вторую – хочет подарить главе Екатеринбурга Евгению Ройзману.
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