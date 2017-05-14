«Когда рисую, выключаю голову»: маг Антон Симаков показал сразу три новых картины

Последнюю, «Джокера», колдун закончил совсем недавно и презентовал впервые.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Сегодня, 15 мая, екатеринбургский колдун Антон Симаков одновременно презентовал три своих последних картины: «Джокер», «Прикосновение к Изиде» и «Алла Пугачева».

Свои рисунки маг показал журналистам в одном из екатеринбургских ресторанов. Прежде, чем начать презентацию картин, Симаков подарил журналистам маленькие картинки, нарисованные накануне.

- Может, когда-нибудь они будут стоить кучу денег. Это «двухминутки», наброски. Нарисовал первое, что пришло в голову, - добавил Антон Симаков.

«Джокер»

- Я писал ее, максимально выключая голову. Она не стоила мне особого труда. Джокер – это абсолютный хаос, взрыв, деградация. Я понимаю, что мазки слишком грубые, но тут не нужны были явные выразительные средства, - рассказал Симаков.

Антон напомнил, что Джокер – это его любимый персонаж и на каждый Хэллоуин он делает себе аквагрим в таком стиле.

Эту картину маг собирается выставить на продажу, но какую сумму за нее попросит, пока не решил. Единственное, он отметил, что не готов отдать ее дешевле чем за 200 тысяч рублей.

«Прикосновение к Изиде»

Эту картину Симаков написал для мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Работа, по мнению мага, должна помочь тому стать губернатором Свердловской области.

- Я оставил на ней отпечаток своей руки. Если к нему прикоснуться, то можно прикоснуться к самой Изиде и загадать желание. Мне бы очень хотелось, чтобы Ройзман стал губернатором. Она мне нравится больше всех картин, считаю, что она почти идеальная, - признался Антон Симаков.

Маг по-прежнему собирается передать эту картину в руки Ройзману, но пока не решил, как это сделает.

«Алла Пугачева»

Об этой картине Симаков рассказывал давно, а сейчас решил показать ее вживую.

- С ней получились интересная история. Я вставил ее в рамку со стеклом. А утром обнаружил, что стекло треснуло. Я подумал, что это попытался вырваться темперамента Аллы Борисовны, - заметил Симаков.

Тут же он вспомнил историю, которая произошла с ним на концерте Аллы Пугачевой.

- Я подарил ей корзину с цветами, но цветы упали. Алла Пугачева тогда сказала: «Мальчик, у тебя все плохо стоит», намекнув тем самым на мои проблемы с потенцией. Но я не обиделся, я ведь знаю, что у меня все в порядке, - вспомнил маг.

Дарить картину Пугачевой Антон Симаков не собирается, поскольку не знает, как это сделать. Он планирует ее продать за 800 тысяч рублей.