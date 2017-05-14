Местный борец «пятой колонны» будет искать экстремистов из Екатеринбурга в социальных сетях за 250 тысяч рублей

Контакт на оказание этой услуги будет подписан на текущей неделе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Поиском экстремистов в социальных сетях по заказу администрации Екатеринбурга займется «Фонд развития научных исследований третьего тысячелетия», которым руководит общественник Илья Белоус.

Он согласился выполнить эту работу за сумму почти вдвое меньше предложенной мэрией. Так, по данным заявки на сайте госуслуг, предусматривалось, что победитель тендера получит за работу 450 тысяч рублей. Фонд блогера Ильи Белоуса согласился выполнить эту работу за 250 тысяч рублей.

- Исследование, которое мы будем проводить, предполагает тесное сотрудничество с экспертами в области противодействия экстремизму. Несомненно, это повысит нашу компетенцию и опыт. В то же время у нас сильная команда – костяк движения «Патриоты», которое уже три года занимается противодействием деструктивным элементам в нашем регионе. Ведется наблюдение за аккаунтами и группами экстремистского толка в интернете, проводится анализ информационного пространства и состояния гражданского общества. За минувшие годы налажены связи с самыми разными людьми и организациями в области и стране. Несомненно, это НАША работа, и исследование попало по назначению. Формальные «отписки» и психология механичного «освоения средств», без идейной заряженности и реального «боевого» опыта в таких вопросах лишь нанесли бы урон государству и национальной безопасности, - рассказал журналисту НАШЕЙ общественник Илья Белоус.

Также он отметил, что не первый год занимается анализом технологий, которые «дестабилизируют» государство и общество в России и нашем регионе. Ранее он занимался это на общественных началах.

Контракт между администрацией и «Фондом развития научных исследований третьего тысячелетия» будет подписан на этой неделе. Сразу после этого победитель тендера приступит к работе.

По словам члена общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой, на запрос администрации откликнулись пять участников. Она отметила, что котировочные заявки сейчас подают в закрытых конвертах. На вскрытии заявок могут присутствовать все участники, которые могут убедиться в целостности своих конвертов. По словам Петровой, судя по времени подачи и ценам, в победе фонда Ильи Белоуса нет никакого подвоха.