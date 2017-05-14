На Широкой речке почти на неделю закроют проезд по одной из улиц

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

На Широкой речке специалисты газовой службы почти на неделю перекроют улицу в связи со стротельством там газопровода, сообщили 15 мая в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазпром» закроет движение автотранспорта в районе улицы Прохожей, 58. Все работы продлятся с 28 мая по 2 июня. После этого движение будет возобновлено.