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Обвиняемый в крупной взятке экс-министр Алексей Пьянков прокомментировал приговор Соколовскому

Обвиняемый в крупной взятке экс-министр Алексей Пьянков прокомментировал приговор Соколовскому
16+
Фото: mugiso.midural.ru
Бывший глава МУГИСО рассказал о своем отношении к делу ловца покемонов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Бывший глава свердловского министерства управления госимуществом Алексей Пьянков прокомментировал приговор Руслану Соколовскому, которого за оскорбление чувств верующих и экстремизм приговорили к трем годам и шести месяцам условно, сообщает «Новый регион» 15 мая.

Все материалы о деле Пьянкова читайте здесь

Все материалы по делу Руслана Соколовского здесь

По словам Пьянкова, приговор Соколовскому - взвешенное решение суда, так как Руслан, все же нарушивший закон, принес извинения оскорбленным верующим. Бывший глава МУГИСО отрицательно относится к поступкам ловца покемонов, но при этом считает, что Руслана нельзя лишать свободы. 

- Лично я полагаю, что в России одна из серьезных духовных скреп – православие, особенно после семидесяти лет строительства коммунизма. Тогда мы жили по одной идеологии. Потом все идеалы были разрушены. Идеологии на сегодняшний день нет, и ничего другого кроме религии здесь быть не может, - сообщил Пьянков «Новому региону».

Обвиняемый во взяточничестве экс-министр уверен - «если есть статья в Уголовном кодексе, значит, государство нуждается в защите чувств верующих». Приговор Соколовскому, по словам Пьянкова, реакция государства, а не церкви, а государство должно «трепетно относиться к поддержке традиционных религий».
  • В отношении Пьянкова возбуждено уголовное дело - экс-главу МУГИСО подозревают в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей. Пьянков обвинения во взяточничестве отвергает.
  • Суд признал Руслана Соколовского к 3 годам и 6 месяцам условно, а также к 160 часам обязательных работ. Ловца покемонов признали виновным по трем статьям - оскорбление чувств верующих, экстремизм и незаконный оборот специальных технических средств за ручку со встроенной видеокамерой. 
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Маша Шмурыгина, 15.05.2017, 15:17
Тэги: Дело Пьянкова, Ловец покемонов
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