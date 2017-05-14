Обвиняемый в крупной взятке экс-министр Алексей Пьянков прокомментировал приговор Соколовскому

Бывший глава МУГИСО рассказал о своем отношении к делу ловца покемонов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Бывший глава свердловского министерства управления госимуществом Алексей Пьянков прокомментировал приговор Руслану Соколовскому, которого за оскорбление чувств верующих и экстремизм приговорили к трем годам и шести месяцам условно, сообщает «Новый регион» 15 мая.

По словам Пьянкова, приговор Соколовскому - взвешенное решение суда, так как Руслан, все же нарушивший закон, принес извинения оскорбленным верующим. Бывший глава МУГИСО отрицательно относится к поступкам ловца покемонов, но при этом считает, что Руслана нельзя лишать свободы.

- Лично я полагаю, что в России одна из серьезных духовных скреп – православие, особенно после семидесяти лет строительства коммунизма. Тогда мы жили по одной идеологии. Потом все идеалы были разрушены. Идеологии на сегодняшний день нет, и ничего другого кроме религии здесь быть не может, - сообщил Пьянков «Новому региону».

Обвиняемый во взяточничестве экс-министр уверен - «если есть статья в Уголовном кодексе, значит, государство нуждается в защите чувств верующих». Приговор Соколовскому, по словам Пьянкова, реакция государства, а не церкви, а государство должно «трепетно относиться к поддержке традиционных религий».