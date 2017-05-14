В Екатеринбурге расцвели яблони и тюльпаны, но тепла пока ждать не стоит

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
Несмотря довольно прохладную погоду, в садах Екатеринбурга расцветают тюльпаны и нарциссы, также уже распустились и яблони. Но, по прогнозам синоптиков, пока тепла ждать не стоит.
В понедельник, 15 мая, с утра было +2+4, солнечно. Днем воздух прогреется до +10 градусов, синоптики обещают грозу. К вечеру опять прохладно, а ночью даже могут быть заморозки.
Вторник, 16 мая, будет еще более прохладным: утром +1, днем до +12, к вечеру снова +1, в течение дня пасмурно и дождливо.
В среду,17 мая, в Екатеринбурге будет на пару градусов теплее: утром +5, днем до +13, ночью +2. Синоптики ожидают переменную облачность, дожди.
В четверг, 18 мая, утром +3+5, днем до +13, к вечеру пасмурно и обещают осадки.
Пятница, 19 мая, встретит солнечным утром, будет до +9, днем потеплеет до +16. Дождя не обещают.
В субботу, 20 мая, снова похолодает на пару градусов: утром +7+8, днем +11. Весь день будет пасмурно капать дождь. Так что кто пойдет на "Ночь музеев" - не забываем зонтики.
Воскресенье, 21 мая, утром будет потеплее, +9, но днем +8, вечером +6. Также дождливо.
- На следующей неделе погода примерно такая же, потеплеет только к выходным.
- Середина мая известна цветением черемухи, в народе говорят, что наступают черемуховые холода. Если человек родился 16 мая, то он, согласно верованиям, будет прекрасно готовить. Соловьи запели до 16 мая – примета к тому, что скоро все вокруг зацветет. Ясная погода 16 мая – огурцов много соберешь.
- Начинали к 18 мая цвести вишня и яблоня – для крестьян это тоже было своеобразным праздником и приятным явлением. Кошка траву ест – примета, которая сообщает, что скоро дождь пойдет.
- Считалось, что нужно ранним утром 20 мая выставить ведра с колодезной водой на солнце, а днем облиться этой водой. В этот день воде придавалась целебная сила.