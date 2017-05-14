В Екатеринбурге расцвели яблони и тюльпаны, но тепла пока ждать не стоит

Синоптики обещают прохладную и дождливую неделю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Несмотря довольно прохладную погоду, в садах Екатеринбурга расцветают тюльпаны и нарциссы, также уже распустились и яблони. Но, по прогнозам синоптиков, пока тепла ждать не стоит.

В понедельник, 15 мая, с утра было +2+4, солнечно. Днем воздух прогреется до +10 градусов, синоптики обещают грозу. К вечеру опять прохладно, а ночью даже могут быть заморозки.

Вторник, 16 мая, будет еще более прохладным: утром +1, днем до +12, к вечеру снова +1, в течение дня пасмурно и дождливо.

В среду,17 мая, в Екатеринбурге будет на пару градусов теплее: утром +5, днем до +13, ночью +2. Синоптики ожидают переменную облачность, дожди.

В четверг, 18 мая, утром +3+5, днем до +13, к вечеру пасмурно и обещают осадки.

Пятница, 19 мая, встретит солнечным утром, будет до +9, днем потеплеет до +16. Дождя не обещают.

В субботу, 20 мая, снова похолодает на пару градусов: утром +7+8, днем +11. Весь день будет пасмурно капать дождь. Так что кто пойдет на "Ночь музеев" - не забываем зонтики.

Воскресенье, 21 мая, утром будет потеплее, +9, но днем +8, вечером +6. Также дождливо.