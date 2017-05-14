С начала сезона клещи покусали более 5 тысяч свердловчан

В том числе больше тысячи детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 15 мая в Свердловской области зарегистрировано уже 5048 пострадавших от укусов клещей, в том числе – 1061 ребенок. Тем не менее, это в 1,78 раза ниже, чем за аналогичный период 2016-го, в 1,5 раза ниже среднего многолетнего уровня.

– На данный момент с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 11 человек. Причем, 1 диагноз уже подтвержден лабораторно, – сообщила пресс-секретарь пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. – С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 30 человек. У двух пациентов он уже подтвердился.

Тем временем в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области исследовали уже 1723 особи клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в 25 пробах. На боррелиоз исследовали 1404 клеща. Положительный результат получен в 401 пробе. Кроме того, 1177 проб исследовали на другие клещевые инфекции. В итоге 28 проб оказались положительными на моноцитарный эрлихиоз, а еще 11 проб – на гранулоцитарный анаплазмоз.

Напомним, что в этом году в нашем регионе должны провести аккарицидные обработки на территории общей площадью в 9 тысяч гектар. На сегодняшний день от клещей обработано лишь 29% от этой площади.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют свердловчанам ставить прививки против клещевого энцефалита, так как в этом году, по их данным, количество клещей в регионе увеличится.

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