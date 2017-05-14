Солист екатеринбургской группы «Курара» решил покинуть коллектив

Олег Ягодин сообщил об этом в официальном сообществе группы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Солист музыкальной группы «Курара» Олег Ягодин сообщил о своем уходе из коллектива. Сообщение от его имени появилось 15 мая в официальном сообществе «Курары» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение об уходе фронтмена в группе «Курары» было опубликовано в час дня, однако спустя 45 минут его удалили администраторы группы. От имени Ягодина в группе было написано следующее: «Дорогие друзья. Я ухожу из группы «Курара», потому что так надо. Прошу принять это и простить. Спасибо всем. Олег Ягодин».

Является ли информация об уходе Ягодина из «Курары» правдивой или нет, пока неизвестно. Между тем подписчики успели оставить комментарии под записью прежде, чем она была удалена: они возмутились решением Ягодина и отметили, что без него группа существовать не будет.