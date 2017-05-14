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«Стали ломать надгробия, не найдя конфет»: полиция нашла вандалов, устроивших погром на кладбище в Свердловской области

«Стали ломать надгробия, не найдя конфет»: полиция нашла вандалов, устроивших погром на кладбище в Свердловской области
16+
Фото: Фото: Никита Руколеев / "Типичный Богданович"
В полиции уже завели дело по факту повреждения могил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Полиция вычислила вандалов, устроивших погром на кладбище в селе Коменки, что находится недалеко от города Богдановича Свердловской области.

Напомним, что местные жители увидели, что часть памятников разрушена, а другие повалены на землю, когда пришли туда в субботу, 13 мая. По их словам, вандалы повредили больше сотни надгробий. В тот же вечер о случившемся сообщили в местный отдел полиции. И вскоре стражи порядка нашли тех, кто устроил погром.

– В ходе розыскных мероприятий  участковые, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и сыщики уголовного розыска установили подозреваемых, – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Ими оказались трое несовершеннолетних 13 и 11 лет.

Один из подростков учится в коменской средней школе, второй – ученик школы-интерната №9, а третий обучается в коррекционной школе-интернате. При этом все трое воспитываются в неполных семьях, без отцов.

– На погост они пришли, чтобы набрать сладостей, однако, не найдя конфет, разозлились и стали ломать надгробия, – пересказал показания малолетних вандалов Валерий Горелых.

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас силовики устанавливают обстоятельства случившегося, чтобы по результатам проверки определить меру ответственности каждого из подростков.

– В отношении родителей подозреваемых органы внутренних дел намерены возбудить административные дела и привлечь их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей, – отметил полковник Горелых. – Кроме того, законные представители тех, чьи памятники были повреждены, имеют право обратиться с соответствующими исками в суд для компенсации причиненного ущерба.

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Евгений Светлый, 15.05.2017, 18:43
Тэги: Криминал, Происшествия
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