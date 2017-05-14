В Екатеринбурге определили подрядчика для реконструкции Макаровского моста

Победитель тендера получит 803 миллиона рублей за первый этап работ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
Власти Екатеринбурга определили генерального подрядчика, который выполнит работы на первом этапе реконструкции Макаровского моста.
Единственным участником аукциона и его победителем стала компания «Городское управление дорожно-строительных работ», которая также ведет ремонт улично-дорожной сети в районе Центрального стадиона в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу.
Согласно федеральному закону о госзакупках, единственный участник аукциона становится его победителем. Данные о результатах конкурса появились на сайте «РТС-тендер». ГУДСР займется выполнением первого этапа реконструкции Макаровского моста, за что получит 803 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 940 миллионов рублей.
- Генеральный подрядчик должен разработать проектную документацию и начать строительство. Первый этап будет длиться около 30 месяцев. Подробнее о проекте здесь.