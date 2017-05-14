В Екатеринбурге пьяная байкерша пыталась уйти от полицейских во время погони

Женщина не остановилась по требованию инспектора ДПС и попыталась уйти от преследования.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяную байкершу, сообщили в пресс-службе ведомства 15 мая.
Автоинспекторы заметили подозрительный мотоцикл «Ямаха» в воскресенье, 14 мая, на улице Саввы Белых. На требование остановиться водитель мотоцикла не отреагировал и продолжил движение, тогда инспекторы ДПС пустились за ним в погоню.
С помощью громкой связи они продолжали требовать от мотоциклиста остановиться, и в конце концов остановили его, прижав к обочине дороги и преградив ему путь.
Выяснилось, что байком управляла 32-летняя женщина, от которой исходил резкий запах спиртного. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови байкерши, однако женщина с результатами проверки не согласилась, после чего была отправлена на медосвидетельствование уже в больницу. Вторая проверка подтвердила результаты первой.
- Женщине грозит крупный штраф и лишение водительских прав.