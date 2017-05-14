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В Екатеринбурге прокуратура признала виновным пуменка Рафика: животному запрещено общаться с посетителями

В Екатеринбурге прокуратура признала виновным пуменка Рафика: животному запрещено общаться с посетителями
16+
Фото: Галина Исакова/Наша Газета
Директору и сотрудникам зоопарка объявили выговор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Прокуратура завершила проверку инцидента в зоопарке Екатеринбурга, когда пуменок Рафик убежал от сотрудников учреждения и напугал детей, сообщили в ведомстве 15 мая.
 
Прокуратура провела проверку в связи с обращением местного жителя.

— В нарушение требований федерального законодательства самостоятельный выход хищного животного за пределы вольера повлек нарушение прав на безопасность потребителей, поскольку имели место прямые контакты. При этом сотрудник зоопарка проводил «Час открытых зверей» в близости от помещений, в которых содержатся опасные хищные животные. В связи с выявленными нарушениями директору Екатеринбургского зоопарка внесено представление с требованием устранения нарушений, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Директор зоопарка издал приказ о запрете участия пуменка Рафаэля в контактном занятии с детьми и его прогулок в часы посещений. Животное поместили в клетку.
 
Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание. 
  • ЧП произошло 28 марта во время проведения мероприятия «Часа открытых зверей». Сотрудник зоопарка не уследил за пуменком Рафиком, который выбежал из дверей служебного коридора в экспозиционный павильон теплолюбивых хищников. Там он обнюхал и напугал ребенка. С тех пор пуму держат в вольере, не выпуская к посетителям.
  • Один из жителей Екатеринбурга написал заявление в прокуратуру о нападении канадской пумы на маленьких детей.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 15.05.2017, 14:07
Тэги: Происшествия, Жизнь в городе, Животные
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