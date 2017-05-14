В Екатеринбурге прокуратура признала виновным пуменка Рафика: животному запрещено общаться с посетителями

Директору и сотрудникам зоопарка объявили выговор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Прокуратура провела проверку в связи с обращением местного жителя.

— В нарушение требований федерального законодательства самостоятельный выход хищного животного за пределы вольера повлек нарушение прав на безопасность потребителей, поскольку имели место прямые контакты. При этом сотрудник зоопарка проводил «Час открытых зверей» в близости от помещений, в которых содержатся опасные хищные животные. В связи с выявленными нарушениями директору Екатеринбургского зоопарка внесено представление с требованием устранения нарушений, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Директор зоопарка издал приказ о запрете участия пуменка Рафаэля в контактном занятии с детьми и его прогулок в часы посещений. Животное поместили в клетку.

Заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание.