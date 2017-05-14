В Екатеринбурге вуз построит стадион за 4,4 миллиона рублей

Многопрофильный стадион появится к началу осени на улице Умельцев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
Уральский государственный экономический университет объявил конкурс на определение подрядчика для строительства стадиона, сообщает Znak.com 15 мая.
Начальная стоимость контракта - 4 миллиона 453 тысячи рублей, деньги выделит федеральный бюджет. За эту сумму победитель конкурса должен построить многопрофильный стадион на улице Умельцев, 13 в Екатеринбурге, неподалеку от общежития УрГЭУ. Времени на строительство отведено мало - до 1 сентября, договор планируется подписать в июне.
На стадионе оборудуют футбольное поле размером 18 на 38 метров с искусственным газоном, 150-метровую беговую дорожку, волейбольную площадку и полосу препятствий.
- Победитель конкурса будет определен 13 июня.
- Ранее стало известно, что Екатеринбург получил из федерального бюджета 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона на территории спорткомплекса «Калининец». Общая стоимость проекта - 189,8 миллиона рублей, недостающие средства выделят городской и областной бюджеты.