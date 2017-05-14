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В Екатеринбурге вуз построит стадион за 4,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге вуз построит стадион за 4,4 миллиона рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Многопрофильный стадион появится к началу осени на улице Умельцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017

Уральский государственный экономический университет объявил конкурс на определение подрядчика для строительства стадиона, сообщает Znak.com 15 мая.
 
Начальная стоимость контракта - 4 миллиона 453 тысячи рублей, деньги выделит федеральный бюджет. За эту сумму победитель конкурса должен построить многопрофильный стадион на улице Умельцев, 13 в Екатеринбурге, неподалеку от общежития УрГЭУ. Времени на строительство отведено мало - до 1 сентября, договор планируется подписать в июне. 
 
На стадионе оборудуют футбольное поле размером 18 на 38 метров с искусственным газоном, 150-метровую беговую дорожку, волейбольную площадку и полосу препятствий. 
  • Победитель конкурса будет определен 13 июня. 
  • Ранее стало известно, что Екатеринбург получил из федерального бюджета 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона на территории спорткомплекса «Калининец». Общая стоимость проекта - 189,8 миллиона рублей, недостающие средства выделят городской и областной бюджеты.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 15.05.2017, 17:25
Тэги: ВУЗ, Строительство
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