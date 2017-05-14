В Екатеринбурге выпал майский снег

16+ Фото: Евгений Светлый/Наша Газета

В центре города прошел мокрый снег с дождем. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017 В Екатеринбурге в разгар последнего весеннего месяца пошел снег с дождем - непогода разбушевалась в центре города днем 15 мая. Синоптики не обещали уральской столице весеннего тепла, однако снег стал неожиданностью: по прогнозу метеорологов, сегодня в Екатеринбурге должно быть солнечно при температуре воздуха плюс 10 градусов. Осадки, а именно грозу, синоптики обещали лишь к вечеру. Правда, уже ночью в Екатеринбурге возможны заморозки - температура воздуха опустится ниже нуля градусов. В целом неделя обещает быть дождливой, однако снегопадов не ожидается: днем будет теплеть до плюс 10-13 градусов, в пятницу - даже до плюс 16.

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