В Екатеринбурге выпал майский снег

В центре города прошел мокрый снег с дождем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Екатеринбурге в разгар последнего весеннего месяца пошел снег с дождем - непогода разбушевалась в центре города днем 15 мая.
Синоптики не обещали уральской столице весеннего тепла, однако снег стал неожиданностью: по прогнозу метеорологов, сегодня в Екатеринбурге должно быть солнечно при температуре воздуха плюс 10 градусов. Осадки, а именно грозу, синоптики обещали лишь к вечеру.
Правда, уже ночью в Екатеринбурге возможны заморозки - температура воздуха опустится ниже нуля градусов.
- В целом неделя обещает быть дождливой, однако снегопадов не ожидается: днем будет теплеть до плюс 10-13 градусов, в пятницу - даже до плюс 16.