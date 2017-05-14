В Нижнем Тагиле спасатели достали из канализационного люка пони

Животное испугалось, но не пострадало.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Нижнем Тагиле белый пони упал в канализационный люк на улице Решетникова, сообщили в местном Центре защиты населения 13 мая.
Пони провалился в открытый колодец в Тагилстроевском районе города. Очевидцы, увидев, что самостоятельно животное не могло выбраться на поверхность, вызвали спасателей Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила.
Специалисты с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и вытащили пони. Животное было напугано, но не пострадало. Спасатели освободили пони от веревок и отдали хозяйке, которая находилась рядом.
- Прошлым летом в Нижнем Тагиле в глубокий люк упала собака. Тогда на помощь псу также пришли спасатели - с помощью спецснаряжения они достали собаку на поверхность.