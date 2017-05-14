В Свердловской области продукты проверят на соответствие госстандартам

Проверочные мероприятия пройдут в рамках пилотного проекта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 15.05.2017
В Свердловской области Росстандарт проверит соответствие пищевой продукции ГОСТам, сообщают «Ведомости» 15 мая.
Росстандарт с 15 мая начнет масштабные проверки продуктов питания российского производства в семи регионах РФ, включая Свердловскую область. Сегодня соответствие продуктов ГОСТам - добровольная система сертификации, однако если производитель по собственному желанию решил работать по государственным стандартам, то его продукция должна отвечать требованиям ГОСТов.
Участие в пилотном проекте по подтверждению соответствия продукции ГОСТу тоже добровольное: с 15 мая Росстандарт начал прием заявок от производителей. Проверка коснется семи регионов - Нижнегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской и Свердловской областей, а также Республики Крым.
- Если продукт будет отвечать требованиям ГОСТов, производитель войдет в реестр Росстандарта и получит право наносить на свои продукты знак Национальной системы стандартизации. С 2018 года проверки начнут проводить во всех регионах России.
- Ранее администрация Екатеринбурга сообщила, что 75 процентов пищевой продукции не отвечает требованиям качества и безопасности.